Koncerta laikā Normunds Rutulis uzsvēra, ka ļoti novērtē un no sirds izbauda iespēju tikties ar klausītājiem klātienē, jo pēdējo gadu laikā šādu iespēju nav bijis daudz. Tāpat mūziķi labprāt dalījās stāstos par koncertā dzirdamajiem skaņdarbiem un piedzīvojumiem, kas ar tiem saistās.
Savukārt dziedātāja Ieva Kerēvica, kas šobrīd ir otrās atvases gaidībās,klātesošajiem atklāja, ka dziedāšana viņai ir tik organisks un dabīgs process, ka nespēj sevi iedomāties bez tās.
Koncerta noslēgumā zāli piepildīja skatītāju aplausi.
