Ceturtdiena, 09.10.2025 22:57
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:57
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 6. aprīlis, 2022 16:30

Aizvadīts Normunda Rutuļa un Ievas Kerēvicas koncerts KLAU, KAFIJU!

ONKC
Aizvadīts Normunda Rutuļa un Ievas Kerēvicas koncerts KLAU, KAFIJU!
Trešdiena, 6. aprīlis, 2022 16:30

Aizvadīts Normunda Rutuļa un Ievas Kerēvicas koncerts KLAU, KAFIJU!

ONKC

1. aprīlī Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē koncertā KLAU, KAFIJU! ar klausītājiem tikās Normunds Rutulis, Ieva Kerēvica un “Slavenais Rīgas orķestris”. Mākslinieki izdziedāja gan labi zināmas, gan arī pavisam jaunas melodijas, sākot no “Raudāja māte” un “Sudraba pulkstenītis” un beidzot ar pavisam jauno “Klau, kafiju!”.

Koncerta laikā Normunds Rutulis uzsvēra, ka ļoti novērtē un no sirds izbauda iespēju tikties ar klausītājiem klātienē, jo pēdējo gadu laikā šādu iespēju nav bijis daudz. Tāpat mūziķi labprāt dalījās stāstos par koncertā dzirdamajiem skaņdarbiem un piedzīvojumiem, kas ar tiem saistās.
Savukārt dziedātāja Ieva Kerēvica, kas šobrīd ir otrās atvases gaidībās,klātesošajiem atklāja, ka dziedāšana viņai ir tik organisks un dabīgs process, ka nespēj sevi iedomāties bez tās.


Koncerta noslēgumā zāli piepildīja skatītāju aplausi.

Fotogalerija šeit:


Informējam, ka valdība lēma kopš 1. aprīļa atcelt visas līdz tam spēkā esošās Covid-19 epidemioloģiskās drošības prasības pasākumu norisei, kultūrvietu darbībai, apmeklēšanai un pakalpojumu saņemšanai. No 1. aprīļa Ogres novada Kultūras centra pasākumi apmeklējami bez digitālā Covid-19 sertifikāta. Atrodoties Kultūras centra telpās masku lietošana ir katra apmeklētāja brīva izvēle.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?