2021.gada septembrī Inita Āboliņa klausītāju vērtējumam nodeva savu solo albumu “Noktirnes”. Laika gaitā albums pārtapis koncertprogrammā ar tādu pašu nosaukumu, kur populāras un iemīļotas latviešu komponistu dziesmas iegūst citādu, akordeona, skanējumu. Programmā iekļauti tādi skaņdarbi kā Aivara Kublinska “Noktirne”, Raimonda Paula “Vasara nebeigsies nekad” un “Dāvāja Māriņa”, Imanta Kalniņa “Lilioma dziesma”, Borisa Rezņika “Tava atnākšana”, Jāņa Šipkēvica un Reiņa Sējāna “Zemeslodes”, Zigmara Liepiņa “Septītās debesis” un “Ķiršu lietus” un citi klausītāju iemīļoti darbi.
Inita Āboliņa, kuras pastāvīgā darbavieta ir Latvijas Nacionālā opera, par programmas ieceri stāsta: “Pēc kādas uzstāšanās pie manis pienāca latvietis no Venecuēlas un teica: “Jūs skaisti dziedājāt!” Es teicu, ka nedziedāju. Viņš teica: “Jūs dziedājāt, bet ar akordeonu!” Tāda arī ir šī koncertprogramma un mūzikas albums – populāras latviešu dziesmas, kas šoreiz izdziedātas un izstāstītas akordeona balsī. Mēs ar programmas muzikālo producentu Kristapu Krievkalnu daudz eksperimentējām, meklējām un atradām, un ieskaņojām visiem zināmas dziesmas citādākās versijās. Tas bija ļoti radošs process.”
Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījusi?
Izvēlējos mūziku par savu profesiju.
Viens no aizkustinošākajiem brīžiem dzīvē?
Tādu ir daudz.
Kas jūs iedvesmo darbam?
Labi kolēģi un saspēles partneri, laba mūzika, nejaušas veiksmes un izdošanās, smaids.
Jūsu veselīgie ieradumi?
Sports. Ļoti patīk! Mans tētis bija treneris, un bērnībā man bija gan mūzikas skola, gan sporta skola.
Jūsu kaitīgie ieradumi?
Dzeru daudz kafijas.
Vērtīgākā atziņa, ko dzīves laikā esat guvusi?
Ceļš ir svarīgāks par galamērķi.
Grāmata vai filma, ko ieteiktu citiem?
Grāmata – Aksela Muntes “Stāsts par Sanmikelu”; filma – “Neaizskaramie” (Francija, 2011)
Kādu mūziku klausāties?
Klasisko, opermūziku, akordeona mūziku, Stingu, Frediju Merkuriju.
Jūsu spontānākais, nepraktiskākais pirkums?
Skaistas un ļoti neērtas kurpes.
Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?
Šeit un tagad Latvijā.