Otrdiena, 28. decembris, 2022 12:49

Akreditāciju uz pieciem gadiem saņēmuši 15 muzeji, liecina publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Akreditāciju līdz 2026.gada 30.jūnijam saņēmis Cēsu Vēstures un mākslas muzejs, Druvienas Vecā skola-muzejs, muzejs "Ebreji Latvijā", Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs "Meņģeļi", Ogres Vēstures un mākslas muzejs un Latvijas Ugunsdzēsības muzejs.

Tāpat uz pieciem gadiem akreditēts Vārkavas novadpētniecības muzejs-tūrisma informācijas centrs, Viesītes muzejs "Sēlija", Latvijas Ceļu muzejs, Jaunmoku pils muzejs, Pāles novadpētniecības muzejs, Rundāles pils muzejs, kā arī Latvijas Nacionālais dabas muzejs.

Akreditēts arī "Latvenergo" koncerna Enerģētikas muzejs un Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs.

