Trešdiena, 10. februāris, 2021 22:44

Aktuālās vakances Ogres 1. vidusskolā

ogresnovads.lv
Trešdiena, 10. februāris, 2021 22:44

ogresnovads.lv

Ogres 1. vidusskola aicina darbā mūzikas skolotāju 4.- 9. klasēm, tautas deju skolotāju un matemātikas skolotāju programmas  "Pumpurs"  īstenošanai.
Ogres 1. vidusskola ir Ogres lielākā skola ar spēcīgām izglītības tradīcijām un drošu skatu mainīgajā nākotnē. Skolā mācās bērni no pirmās līdz divpadsmitajai klasei dažādās izglītības programmās. Ogrēniešu vidū saukta par "kalna skolu", izglītības iestāde tiecas uz izcilību savā darbā.
Plašāka informācija par vakancēm:

-Mūzikas skolotājs no 2021./2022. mācību gada šeit:

-Tautas deju skolotājs deju kolektīvā "Musturiņi" šeit:

-Matemātikas skolotājs individuālo nodarbību veikšanai šeit:

Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

