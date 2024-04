Anchinas institūta (Francija) skolēni un skolotāji Madlienas vidusskolā

Mobilitātes laikā iepazīstinājām franču jauniešus ar interesantām vietām Latvijā – Ķemeru nacionālā parka Lielo purva taku, Jūrmalu, Rīgu un tās vecpilsētu, Siguldu un Cēsīm. Apmeklējām energoefektivitātes centru Electrum un Kosmosa izziņas centru. Divas dienas franču jaunieši aktīvi darbojās Madlienas vidusskolā.

11. klases skolniece Justīne Mūrniece: “Saulainajā sestdienas rītā septiņi Madlienas vidusskolas skolēni kopā ar 29 franču skolēniem un skolotājiem devās uz Siguldu. Biju priecīga, ka visas dienas garumā darbojos kā gids un tulks. Dienas aktivitātes iesākām ar gaisa troses vagoniņa braucienu pāri Gaujai. Es arī to darīju pirmo reizi, izbaudot skaisto skatu. Apskatījām arī Gūtmaņa alu, kas jauniešiem bija kā mazs pieturas punkts visā pārgājienā. Tur notika visvairāk sarunu, arī vairāk sadraudzējāmies. Tālāk pārgājiens veda uz Turaidas pili. Priecājāmies par saulaino laiku, baudījām skaistos skatus un izzinājām vēsturi, runājām par dažādiem jautājumiem, kas interesēja gan franču, gan latviešu jauniešus.

Pirmdien skolēni ieradās skolā. Kopā ar 12. klases skolnieci Ievu Rābi viesus iepazīstinājām ar skolu, izstaigājām telpas, pastāstījām par mācību procesu, par stundu norisi, par ārpusstundu aktivitātēm skolā un ārpus tās. Pēc nelielas direktora uzrunas tikām sadalīti grupās un devāmies uz radošajām darbnīcām. Vienā no tām veidojām bišu vaska dekorus un rotājām cepumus Lieldienu olu formā, otrā – izzinājām Lieldienu tradīcijas Latvijā, veicot uzdevumu, kurā bija jāsavieno Lieldienu ticējums ar pareizo nobeigumu. Tas arī man atsvaidzināja un iemācīja sen aizmirstas un nezināmas lietas. Dienas otrajā pusē bijām sagatavojuši dažādas sporta aktivitātes – stafeti. Septiņās komandās veicām interesantus, sportiskus uzdevumus, diemžēl to nedaudz iztraucēja laikapstākļi – sāka krist krusa, stipri līt. Centāmies ātri pielāgoties laikapstākļiem un devāmies uz sporta zāli spēlēt volejbola spēli “kartupeļi”. Tas mūs sasildīja, saliedēja un pat “iedzina” nelielā azartā.

Arī otrdien turpinājām darboties skolā. Par dienas pirmo pusi parūpējās angļu valodas skolotāja Maira Asare ar dažādiem uzdevumiem. Mēs pildījām testus par Latviju un Franciju, dziedājām, dejojām un galvenokārt labi pavadījām laiku, jo ar šīm spēlēm satuvinājāmies vēl vairāk. Dienas otrajā pusē braucām uz Kosmosa izziņas centru. Sākumā praktiskajā darbnīcā veicām uzdevumus (programmējām), izmantojot Morzes ābeci, lai varētu sazināties. Tad turpinājām centra apskati ar citiem interesantiem pārbaudījumiem. Katrā stāvā veicām dažādus interaktīvus uzdevumus un pārbaudījām savas zināšanas, izmantojot Plickers kartītes. Visvairāk man patika trešais stāvs, kurā varēja pārbaudīt savas fiziskās spējas, loģiku, ātrumu, atmiņu, izturību. Šīs aktivitātes, manuprāt, atjaunoja mūsu enerģiju un spēkus mājupceļam. Par šādu iespēju piedalīties Erasmus projekta aktivitātēs un rīkot tās, uzņemot skolēnus no citām valstīm, vienmēr esmu pateicīga skolotājai Ligitai Ridūzei!”

10. klases skolniece Elīza Tirzmaliete: “Man bija iespēja vairākas dienas pavadīt laiku ar franču skolēniem. Ļoti patika viņus uzņemt, jo tā bija jauna pieredze. Ar dažiem franču jauniešiem sadraudzējos vairāk. Bija prieks viņus iepazīstināt ar savu valsti un tās kultūru. Kopā darbojoties un sarunājoties, plašāk iepazinu arī franču kultūru un tradīcijas. Pajautāju savam franču draugam Estebanam, kā viņam patika šī vizīte, un saņēmu atbildi: “Uzturēšanās Latvijā bija neaizmirstama. Man patika dabas ainavas, kultūra un latviešu tradīcijas, īpaši tautu dejas. Visi ir pieklājīgi, cieņpilni un ielas ir tīras.” Jauniešiem patika arī Madlienas baznīcas, Latvijas daba un cilvēki. Man šis bija burvīgs piedzīvojums ar jaukiem cilvēkiem!”

10. klases skolniece Nikola Markovska: “Laiks kopā ar franču skolēniem bija pieredzes un piedzīvojumu bagāts! Noteikti visvairāk atmiņā ir palikušas aktivitātes skolā, kur spēlējām Kahoot!, dziedājām dziesmas gan latviski, gan franciski, kā arī dejojām latviešu tautas dejas. Šīs spēles mūs ļoti saliedēja un sasmīdināja. Uzzinājām daudz jaunu faktu par Franciju, kā arī viņi par Latviju. Pozitīvais bija tas, ka bijām jau sadraudzējušies, esot Francijā, un uzturējām kontaktus līdz viņu ierašanās brīdim, tas padarīja viņiem šo ceļojumu vēl interesantāku un laika pavadīšanu kopā atmiņām bagātāku. Komunicējot ar franču skolēniem, sapratu, ka viņiem ļoti patika Latvija, it īpaši Rīga un Sigulda. Patika mūsu izvēlētās aktivitātes, īpaši brauciens ar Siguldas vagoniņu, kā arī pastaiga pa Ķemeru dabas takām. Jaunieši atzina, ka vēlētos šeit atgriezties vēlreiz un iepazīt Latviju vairāk. Viņiem likās interesanta arī mūsu skolas skolēnu saliedētība. Sevišķi viņi to novērtēja, spēlējot volejbola spēli jeb tā saucamos kartupeļus, kurā iesaistījās skolēni gan no mazākām klasēm, gan vecākām. Šī nedēļa ir bijusi iespaidiem bagāta. Esam satikuši un iepazinuši vēl vairāk savu draugu no Francijas, iepazīstinājuši viņus ar latviešu tradīcijām un ticējumiem. Un, protams, jaukas un patīkamas atmiņas, kuras atcerēsimies ilgu laiku.”

Mobilitātes vizīte ir noritējusi ļoti sekmīgi, pateicoties veiksmīgai sadarbībai. Paldies visiem skolēniem, kuri aktīvi piedalījās šīs mobilitātes sagatavošanā un īstenošanā, īpaši Justīnei Mūrniecei, Ievai Rābei, Agnesei Lazdiņai. Paldies skolotājām Daigai Rosickai, Marijai Grīnbergai un Valentīnai Malnačai un liels, liels paldies skolotājai Mairai Asarei, kā arī skolas padomes priekšsēdētājai Kristīnei Kristjansonei. Paldies arī Valdim Kušniram un tehnisko darbinieku komandai, kā arī šoferim Ojāram Bērziņam.