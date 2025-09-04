Ceturtdiena, 04.09.2025 22:21
Trešdiena, 3. septembris, 2025 08:39

Andreja Pumpura Lielvārdes muzejam – 55

Foto: VisitOgre. Andreja Pumpura muzeja atklāšana 1970. gada 8. septembrī
1970. gada 8. septembrī ļaužu pūļi dodas uz sākotnējo Lielvārdes muižas klēti, vēlāk – dzīvojamo māju Kraujas, lai vērtu durvis tikko iekārtotajam Andreja Pumpura muzejam. Par tā pirmo vadītāju kļūst skolotāja Anastasija Neretniece. Pirmo ekspozīciju izveidojušas Saulcerīte Viese, Ieva Romanova un Inga Skujiņa. Palīdzību darbā sniedz Lielvārdes izpildkomitejas apstiprināta muzeja padome.

2002. gadā pēc akreditācijas komisijas ieteikuma kultūras iestādes nosaukums tiek paplašināts. Muzejs kļūst par Andreja Pumpura Lielvārdes muzeju, jo tajā krājas liecības arī par Lielvārdes novada vēstures un kultūras vērtībām.

Ar pirmajām pastāvēšanas dienām muzejā virmo dzīvība, un visus 55 savas darbības gadus tas ir bijis vērsts uz pilsoniskās aktivitātes veicināšanu un cieņas veidošanu pret cilvēku, savu tautu, apkārtējo vidi, topot par populārāko kultūras tūrisma objektu Lielvārdē.

Atzīmējot Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja 55. gadadienu, 6. septembrī plkst. 17.00 Lielvārdes pilsētas kultūras namā notiks muzeja gadadienai veltīts svinīgs pasākums, kurā piedalīsies saksofoniste Madara Bartulāne, Lielvārdes Tautas teātris ar izrādi "Pumpurs - ceļš uz Lāčplēši", kā arī grupa "Laimas muzykanti". 

Ieeja pasākumā bez maksas.

       

Andreja Pumpura muzeja atklāšana 1970. gada 8. septembrī. 

