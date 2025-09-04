Andreja Pumpura Lielvārdes muzejam – 55

2002. gadā pēc akreditācijas komisijas ieteikuma kultūras iestādes nosaukums tiek paplašināts. Muzejs kļūst par Andreja Pumpura Lielvārdes muzeju, jo tajā krājas liecības arī par Lielvārdes novada vēstures un kultūras vērtībām.
Ar pirmajām pastāvēšanas dienām muzejā virmo dzīvība, un visus 55 savas darbības gadus tas ir bijis vērsts uz pilsoniskās aktivitātes veicināšanu un cieņas veidošanu pret cilvēku, savu tautu, apkārtējo vidi, topot par populārāko kultūras tūrisma objektu Lielvārdē.
Atzīmējot Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja 55. gadadienu, 6. septembrī plkst. 17.00 Lielvārdes pilsētas kultūras namā notiks muzeja gadadienai veltīts svinīgs pasākums, kurā piedalīsies saksofoniste Madara Bartulāne, Lielvārdes Tautas teātris ar izrādi "Pumpurs - ceļš uz Lāčplēši", kā arī grupa "Laimas muzykanti".
Ieeja pasākumā bez maksas.
Andreja Pumpura muzeja atklāšana 1970. gada 8. septembrī.