Svētku notikumi sāksies 24. septembrī Kaibalā pie dzejas ozoliem, kur no plkst. 17.00, dodoties “Dzejiskā pastaigā pie Dievu ozoliem”, interesentiem būs iespēja iepazīt Andreja Pumpura daiļradi.
25. septembrī plkst. 14.00 norisināsies piemiņas brīdis Rīgā, Lielajos kapos. Šeit dzejnieks pēdējā dusā tika guldīts pēc smagas slimības 60 gadu vecumā. A. Pumpura kapa vietā 1929. gadā tika uzstādīts Kārļa Zāles veidots piemineklis.
Plkst. 16.00 norisināsies atceres brīdis Birzgalē, kādreizējā Lieljumpravas pagasta Meža Ķeirānu mājas vietā. Andrejs dzimis muižas vīndedža Indriķa Pumpura un viņa sievas Līzes ģimenē.Tieši te 1988.gadā, atzīmējot eposa “Lāčplēsis” simtgadi, tika svinīgi atklāts tēlnieka Jāņa Karlova un arhitektes Ingūnas Rībenas veidotais kopdarbs – grandiozs, vairāk nekā sešus metrus augsts akmens piemineklis. Tas attēlo simbolisku paaudžu pēctecības ķēdi, kura nebeidzami tiecas debesīs.
Dzejnieka skolas gaitas, mērniecības amata apguve, pirmā mīlestība, draugi un iedīgļi vēlākajam eposam rasti Lielvārdē, tādēļ diena noslēgsies plkst. 18.30 Lielvārdēpie Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja ar muzikālu novakari “Stāsti manim, Daugaviņa”, kura plkst. 20.00, 21.00 un 22.00 pārtaps naksnīgā gaismas un skaņas spēlē Lielvārdes parkā.