Stāstnieku konkursā “Anekdošu virpulis” piedalījās 33 skolēni, tika izstāstīta 391 anekdote.
Smīdinātājus vērtēja E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolotāja Sarmīte Štekele, Aizkraukles novada sākumskolas jomas metodiķe Ligita Veļčinska un Ogres novada Izglītības pārvaldes Galvenā speciāliste vispārējās izglītības jautājumos Inga Škapare.
8 smīdinātāji 1. aprīlī Smieklu dienā brauks uz Rīgu, uz Latviešu Biedrības namu piedalīties stāstnieku konkursā “Anekdošu virpulis”. Šie skolēni ir ieguvuši Dižā/ās smīdinātāja/as titulu, I pakāpes diplomu – Kristers Kušnirs (Lielvārdes pamatskola), Emīlija Kleimane (Aizkraukles novada vidusskola), Krišjānis Lipša (E. Kauliņa Lielvārdes vidusskola), Olafs Logins (E. Kauliņa Lielvārdes vidusskola), Leonards Peško (E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola), Markuss Jākobsons (Ogres Valsts ģimnāzija), Madara Kokina (Birzgales pamatskola), Rebeka Apine (Birzgales pamatskola).