Trešdiena, 25.03.2026 18:52
Trešdiena, 25. marts, 2026 10:36

“Anekdošu virpulī” izstāstīta 391 anekdote un noskaidroti Dižākie smīdinātāji Ogres novadā

Iveta Bite, Lielvārdes pamatskolas skolotāja, folkloras pulciņa “Avotiņš” vadītāja
20. martā A. Pumpura Lielvārdes muzejā notika Piedaugavas novada stāstnieku konkurss “Anekdošu virpulis”. Uz konkursu bija ieradušies skolēni no Lielvārdes pamatskolas, E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, Aizkraukles novada vidusskolas, Madlienas vidusskolas, Ķeguma pamatskolas, Ogres Valsts ģimnāzijas, Birzgales pamatskolas, I. Gaiša Kokneses vidusskolas, Jaunjelgavas vidusskolas un Ikšķiles vidusskolas.

Stāstnieku konkursā “Anekdošu virpulis” piedalījās 33 skolēni, tika izstāstīta 391 anekdote.

Smīdinātājus vērtēja E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolotāja Sarmīte Štekele, Aizkraukles novada sākumskolas jomas metodiķe Ligita Veļčinska un Ogres novada Izglītības pārvaldes Galvenā speciāliste vispārējās izglītības jautājumos Inga Škapare.

8 smīdinātāji 1. aprīlī Smieklu dienā brauks uz Rīgu, uz Latviešu Biedrības namu piedalīties stāstnieku konkursā “Anekdošu virpulis”. Šie skolēni ir ieguvuši Dižā/ās smīdinātāja/as titulu, I pakāpes diplomu – Kristers Kušnirs (Lielvārdes pamatskola), Emīlija Kleimane (Aizkraukles novada vidusskola), Krišjānis Lipša (E. Kauliņa Lielvārdes vidusskola), Olafs Logins (E. Kauliņa Lielvārdes vidusskola), Leonards Peško (E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola), Markuss Jākobsons (Ogres Valsts ģimnāzija), Madara Kokina (Birzgales pamatskola), Rebeka Apine (Birzgales pamatskola).

