Animācijas filmu programma "Zelta Ziemassvētki" Jumpravas kultūras namā

3. decembrī plkst. 18.30 Jumpravas kultūras nams piedāvā animācijas filmu programmu "Zelta Ziemassvētki".

Programmā ir iekļautas vairākas animācijas īsfilmas: Baltā Pasaka (pēc I.Ziedoņa), Ziemassvētki (Animācijas Brigādes leļļu filmiņa), Kad Āboli Ripo (studija RIJA), Resgalības (Animācijas Brigādes leļļu filmiņa), Māsa un Brālis (studija DAUKA), Kraukšķītis (Animācijas Brigādes leļļu filmiņa), Raganas Poga (Nila Skapāna plastelīna tehnikā veidota animācija).

Biļetes cena: 1 EUR

Saskaņā ar valstī spēkā esošajiem noteikumiem, pasākumu varēs apmeklēt:
– pieaugušie, uzrādot sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu (izdrukāts vai digitāls) un personu apliecinošu dokumentu (pase, eID),
– bērni līdz 12 gadu vecumam bez Covid-19 testa,
– bērni, kuri sasnieguši 12 gadu vecumu – uzrādot Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu, vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu testu, kas veikts izglītības procesa ietvaros.

Apmeklētājiem jālieto mutes un deguna aizsegs, izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam.

Atgādinām, ka apmeklējot pasākumu jāievēro visi valstī aktuālie epidemioloģiskie noteikumi!

Informāciju sagatavoja Lūcija Ancveriņa, Jumpravas kultūras nama kultūras pasākumu organizatore

