Antra Gabre: Dzimtas noslēpumi Antra Gabre

Neesmu satikusi savus vectēvus. Par vienu no viņiem man tiek pabērtas atmiņu drupačas, par otru nav zināms tikpat kā nekas. Pat vārdu viņam esmu izdomājusi. Jānis. Iespējams, esmu izdomājusi arī to, ka viņš bija latviešu sarkanais strēlnieks. Varbūt tā ir patiesība, jo kamdēļ man ko tādu izgudrot? Otrs vectēvs Edvards bija aizsargs. To apliecina fotogrāfija. Vienīgā, kas man nesen atdota glabāšanā. Un fronte dzimtas pagalmā, izmantojot filmas nosaukumu, saistās ar vectēvu Edvardu. Aizsargu organizācijas biedru.