Ņemot vērā situāciju valstī, pasākums gan šoreiz notika citādākos apstākļos – jaunieši tika apbalvoti svaigā gaisā, piedaloties arī mazā ekspedīcijā apkārt Dubkalnu karjeram.
Pasākumā tika sumināti 2020./2021. mācību gada erudītākie, aktīvākie un radošākie audzēkņi, kā arī viņu skolotāji. Jauniešiem kopā ar pedagogiem bija iespēja doties elektro riteņu izbraucienā apkārt Dubkalnu karjeram.
Pasākuma dalībniekus uzrunāja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, paužot gandarījumu par panākumiem un atbalstu nākotnes iecerēm jauniešiem.
Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Sandra Grunte pateicās par jauniešu un viņu skolotāju ieguldīto darbu papildus ikdienas mācībām piedaloties arī mācību priekšmetu olimpiādēs, Zinātniski pētniecisko darbu konkursos un sporta sacensībās.
Ogres novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste vispārējās izglītības jautājumos Vineta Āboltiņa uzsvēra, ka ikviens izglītojamā sasniegums ir kopdarbs ar pedagogu un tas ir jāprot novērtēt.
Ogres novada Sporta centra direktore Dzirkstīte Žindiga iedvesmoja jauniešus neapstāties pie sasniegtā un turpināt izvirzīt jaunus mērķus.
Kopumā šajā mācību gadā tika apbalvots 31 Ogres novada izglītojamais, tostarp no Ogres 1. vidusskolas, Ogres Valsts ģimnāzijas, Jaunogres vidusskolas un Madlienas vidusskolas.
Tie skolēni, kuri ieguva godalgotas vietas valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, ZPD darbos un sporta sacensībās, no pašvaldības saņēma papildus naudas balvas.
Skolēni novērtēja pasākumu un iespēju izmēģināt braucienu ar moderniem velosipēdiem, norādot, ka ir gandarījums par to, ka viņu panākumi tiek pamanīti un atzinīgi novērtēti.