Trešdiena, 07.01.2026 16:06
Digmārs, Juliāns, Rota, Zigmārs
Trešdiena, 7. janvāris, 2026 14:25

Ogresnovads.lv/OgreNet
Foto: Ogres novads
No 2026. gada 7. janvāra līdz 15. februārim Lēdmanes Tautas namā (adrese: “Aivas”, Lēdmane, Lēdmanes pagasts, Ogres novads) būs apskatāmi izstrādātie grafiskie un digitālie materiāli Lēdmanes ūdenstorņa attīstības koncepcijām. Ogres novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iepazīties ar piedāvātajām idejām, piedalīties balsošanā par labāko koncepcijas ideju un sniegt savu atgriezenisko saiti par, jūsuprāt, piemērotāko Lēdmanes ūdenstorņa attīstības risinājumu.

Attīstības koncepcijas tapušas sadarbības projekta ietvaros starp Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti, Ogres novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu un Lēdmanes pagasta pārvaldi. Vīzijas izstrādāja Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža un vides zinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un vides inženierijas institūta 3. kursa studenti, strādājot asoc. profesores Aijas Ziemeļnieces vadībā.

Izstrādātajos priekšlikumos piedāvāti iespējami labākie funkcionālie, arhitektoniskie un ainaviskie risinājumi, kas vērsti uz drošas, ilgtspējīgas un mūsdienīgas infrastruktūras attīstību Lēdmanē. Koncepcijas paredz ūdenstorņa pielāgošanu sabiedriskām vajadzībām, apkārtējās teritorijas labiekārtošanu, kā arī gājēju un transporta plūsmas sakārtošanu.

 Darba laiks izstādei:

P. 13.00-21.00

O.13.00-21.00

T. 10.00-18.00

C. 10.00-15.00

P. 10.00-15.00

S.- Brīvs

Sv. -Brīvs

Interesentiem iespēja zvanīt uz tālruni 27802681, Inese.

