Attīstības koncepcijas tapušas sadarbības projekta ietvaros starp Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti, Ogres novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu un Lēdmanes pagasta pārvaldi. Vīzijas izstrādāja Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža un vides zinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un vides inženierijas institūta 3. kursa studenti, strādājot asoc. profesores Aijas Ziemeļnieces vadībā.
Izstrādātajos priekšlikumos piedāvāti iespējami labākie funkcionālie, arhitektoniskie un ainaviskie risinājumi, kas vērsti uz drošas, ilgtspējīgas un mūsdienīgas infrastruktūras attīstību Lēdmanē. Koncepcijas paredz ūdenstorņa pielāgošanu sabiedriskām vajadzībām, apkārtējās teritorijas labiekārtošanu, kā arī gājēju un transporta plūsmas sakārtošanu.
Darba laiks izstādei:
P. 13.00-21.00
O.13.00-21.00
T. 10.00-18.00
C. 10.00-15.00
P. 10.00-15.00
S.- Brīvs
Sv. -Brīvs
Interesentiem iespēja zvanīt uz tālruni 27802681, Inese.