LOB valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus norāda, ka apodziņš nonācis sarežģītā situācijā. Ilgtermiņā, tāpat kā daudzas ziemeļu sugas, to varētu apdraudēt klimata pārmaiņas, taču šobrīd galvenais drauds ir dzīvotņu zudums un degradācija. Īpaši postoša ir vecu mežu izciršana, kas nereti tiek attaisnota ar mērķi mazināt klimata pārmaiņas, lai gan praksē tas kaitē bioloģiskajai daudzveidībai.
Apodziņš ir neliels putns – tā ķermeņa garums sasniedz 16–17 centimetrus, bet spārnu izpletums ir ap 35 centimetriem. Tas apdzīvo jauktus un skujkoku mežus, kur īpaši nozīmīga ir egle, kas veido ēnainas mežaudzes ar piemērotām slēptuvēm un labām barošanās iespējām. Ligzdošanai apodziņš Latvijā visbiežāk izvēlas apšu dobumus, un tam vispiemērotākie ir veci, vienlaidus meži. Suga ir arī ļoti jutīga pret traucējumiem ligzdošanas laikā.
Apodziņu aizsardzībai Latvijā ir atļauts veidot mikroliegumus, tomēr, kā uzsver LOB, lielākā daļa šīs sugas dzīvotņu joprojām nav pienācīgi aizsargātas. Turklāt maksimāli pieļaujamā mikrolieguma platība – desmit hektāru – nav pietiekama pat viena apodziņu pāra ligzdošanas teritorijas nodrošināšanai. Tajā pašā laikā pat nelieli mikroliegumi ir nozīmīgi, jo palīdz saglabāt vecus mežus.
Ņemot vērā apodziņa prasības pēc dzīvotnes un nepietiekamo aizsardzību, par būtiskāko apdraudējumu LOB uzskata pašreizējo mežsaimniecības praksi. Vecu mežu izciršana, mežu sadrumstalošana ar kailcirtēm un mežizstrāde ligzdošanas laikā ne tikai traucē putnus, bet nereti arī iznīcina ligzdas.
Tāpēc 2026. gadā LOB īpašu uzmanību pievērsīs apodziņa un citu ar veciem mežiem saistītu sugu aizsardzībai. Biedrība iestāsies gan par dabai labvēlīgākiem meža apsaimniekošanas likumiem un noteikumiem, gan rosinās konkrētu, dabai īpaši nozīmīgu mežu aizsardzību.
Apodziņš ir nometnieks, tomēr ārpus ligzdošanas sezonas tas var klejot ārpus savas teritorijas un reizēm pat pamest mežu. Tā kā viens no tā iecienītākajiem medījumiem ir mazi putni, dažkārt šo pūcīti var novērot arī pie putnu barotavām. LOB aicina visus, kam izdodas apodziņu pamanīt dabā, reģistrēt novērojumu portālā “Dabasdati.lv”.
Drīzumā biedrība izziņos arī tematisku 2026. gada putna zīmējumu konkursu.
Gada putna akcija, ko LOB aizsāka 1996. gadā, nākamgad norisināsies jau 31. reizi.