Tā 1.aprīlī tika organizēta Pavasara izaicinājumu diena. Skolēni saņēma dažāda veida uzdevumus, bet pasākuma atslēgas vārdi bija zaļā domāšana, kopīga svētku svinēšana un brīvā laika plānošana, dodoties dabā un iepazīstot tuvāko apkārtni.
Lūk, ieskats veicamajos uzdevumos pa klašu grupām.
Piedāvājums 1.-4.klasei:
-piecelies agrāk kā parasti (varbūt pat pirms saullēkta), viegli saģērbies un izej laukā sasveicināties ar sauli, pavingro vismaz 5 minūtes, sadzirdi putnu balsis, mēģini tās atdarināt, kopā ar vecākiem noskaidro, kādam putnam pieder šī balss;
-iesēj vai iestādi kastītē uz palodzes, siltumnīcā, dobē pirmos pavasara augus;
-foto mīklas. Atrodi dabā attēlos redzamās vietas, nofotografējies un uzraksti, kas šī par vietu!
-uzzini biežāk izmantotās rakstu zīmes, kuras izmanto Lieldienās, olu krāsošanā;
-uzzīmē vai aplicē sauli un ielīmē to savā logā. Ticējums vēsta, ka tad pavasarī būs daudz saulainu dienu!
Šis uzdevums bija veikts godam- logos gozējās dažāda veida un izskata saulītes, tāpēc, pateicoties 1.-4.klasei, aprīlī baudām tik daudz saulaino dienu!
Piedāvājums 5.-8.klasei:
-lietu otrā dzīve. Izveido vizuālu tēlu "Pavasaris" no otrreiz izmantojamām vai saimniecībā nederīgām lietām. Uzdevumu e klasē sagatavoja skolotāja Linda Jēkabsone;
-uztaisi mājās vai savā istabā "inventarizāciju" –atbrīvojies no nevajadzīgām, novecojušām lietām;
-izdari vienu labu darbiņu- sakop apkārtni, uztaisi pusdienas, palīdzi sakrāmēt malku u.t.t. Nofotografē, kā Tev veicies!
-piedalies konkursā " Asprātīgākā olu čaumalu izmantošana";
5.-6.klasei Foto mīklas. Atrodi dabā attēlos redzamās vietas, nofotografējies un uzraksti, kas šī par vietu;
7.-8.klasei iepazīsti Ogres novada apkārtni, izmantojot OTC radīto aplikāciju " Audio gids. Ogres novadnieks." Informāciju par foto mīklām, vēsturiskajiem objektiem Suntažos un Ogres novadā e klasē sagatavoja skolotāja Ilze Ludāne.
5.-8.klasei Sāc Lieldienu svētku rītu ar ritmisku izaicinājumu sev un savai ģimenei: spēlē ritmu ar sev pieejamajiem skanošiem rīkiem (karotes, zīmuļi u.t.t), klausoties mūzikas ierakstu! Informāciju e klasē sagatavoja skolotāja Inita Andževa.
Daži viedokļi par redzēto:
Pēc vakar redzētās un dzirdētās Ērika Vilsona monoizrādes "Pazudušais dēls", jutos visai apjukusi. Šis bija kas jauns un nekad neredzēts.
Tieši nepierastā formāta dēļ bija visai sarežģīti uztvert notiekošo. Brīžiem es pat īsti nesapratu, kas notiek un kas man tagad jādara. Tomēr par spīti tam, ka tas viss bija tik sarežģīti uztverams un saprotams, man šis pasākums likās pat ļoti interesants un aizraujošs. Visvairāk aizrāva tieši Ērika Vilsona aktiermākslas prasmes, kad tā vien šķita, ka viņš spēlējas ar mūsu emocijām.
Izvēloties pareizo balss tembru, kustības, balss skaļumu un intonāciju, viņam izdevās kaut kur manī raisīt visāda veida emocijas. Bija tādi brīži, kad no visiem spēkiem centos sevi atturēt no smiekliem, bet bija arī tādi brīži, kad vajadzēja pielikt visas pūles, lai tikai izdotos noturēt tās asaras, kas centās izlauzties.
Ikdienā esmu visai emocionāla, tomēr ne visas izrādes spēj manī radīt tādu emociju viesuli, kā to spēja Vilsons ar "Pazudušo dēlu"./Sanija
Šāda tipa stāstījums tiešām liek labāk ieklausīties un labāk saprast šo lugu./Viktorija,10./
Ļoti laba monoizrāde, jauki, ka vismaz šādā formātā caur zoom gan aktieris, gan skatītāji var satikties. Ļoti interesanti vienmēr man ir šķitis, ka monoizrādēs aktieris var tik strauji mainīt savas emocijas, sejas izteiksmi./Īrisa,10./
Manuprāt, Ēriks Vilsons zināja, kad ieturēt pauzes, kad paaugstināt balsi, kad balsi pieklusināt. Ļoti ieinteresēja šī pieeja, attieksmes maiņa izrādē. Kad varēsim doties uz skolu, lai Ēriks Vilsons pievienojas mums! :)/Adriana,10./
Āra nodarbības
Lai mazinātu ieilgušo attālināto mācību radīto psihoemocionālo slodzi, valdība ļāva īstenot āra nodarbības atsevišķām klasēm līdz 10 cilvēkiem. Arī mēs, izmantojot plašo skolas apkārtni, 19. un 20.aprīlī sagaidījām iespēju tikties ar sākumskolas skolēniem. Nodarbību mērķis sevī ietver gan satikšanās prieku, gan reālu uzdevumu veikšanu, lai iegūtu tik nepieciešamo atgriezenisko saiti. Cerot uz labvēlīgiem laika apstākļiem, šo praksi turpināsim, pakāpeniski pievienojot arī citas klases.
Piedāvājums 9.-12.klasei:
-Uzturi sevi sportiskā formā,iepazīstot Ogres novada apkārtni.Izmanto OTC radīto aplikāciju " Audio gids. Ogres novadnieks". Vidusskolēni iepazina vēsturiskas vietas Ogres novadā un dažas no tām vēl paspēja sakopt.
-Iepazīsti dažādas profesijas, mācību iestādes!
Piedalījāmies Ogres tehnikuma atvērto durvju dienā un izmantojām skolu programmas "Dzīvei gatavs" piedāvājumu. Šī programma paredzēta kā atbalsts skolotājiem un palīgs skolēniem dažādu mācību priekšmetu apguvē, lai gūtu izpratni par skolā apgūstamo zināšanu un prasmju pielietojumu dzīvē. Dažādu nozaru uzņēmumu un iestāžu eksperti tiešsaistes nodarbībās sniedz priekšstatu, kā viņu jomas profesijās un situācijās tiek izmantotas skolā apgūstamās zināšanas, jaunieši attīsta 21. gadsimtam svarīgas prasmes un to pielietojumu plašākā kontekstā, lauž stereotipus par konkrētiem uzņēmumiem.
Daži viedokļi par dzirdēto:
Šīs lekcijas tiešām bija interesantas. Bija interesanti paklausīties kā Aigars realizēja savu mērķi kļūt par "Circle K" vadītāju. Bija žēl, ka Ogres tehnikumā nav tas, ko manai profesijai vajag, bet tas ir nieks, jo ir arī daudz citu skolu, kur iet mācīties. Uzzināju daudz ko jaunu, ne tikai par karjeru un veiksmīgu cilvēku, bet arī par Ogres tehnikumu/Agnese
Mums stāstīja vīrietis par to, kā viņš uzsāka savu karjeru strādājot "Circle K" degvielas uzpildes stacijā, sākumā par pārdevēju un tagad par menedžeri. Galvenā doma bija tāda, ka gaitas savos iecerētajos darbos nav taisns ceļš, bet gan līkumots un kalnains un, ka ir jādara tas, kas patīk un aizrauj./Ivars
Kopumā es domāju, ka šī nodarbība lika saprast, kā censties un būt veiksmīgam. Piekrītu tam, ka katrs patstāvīgi nosaka savu veiksmi un veido dzīves mērķi. Un, lai kas stāvētu tev ceļā, nav jābaidās no šķēršļiem un dzīves grūtībām, jo arī veiksmīgiem cilvēkiem ir grūtības darbā vai dzīvē, bet tie tiek tam pāri un uzceļas vēl augstāk. Vienmēr esmu gribējusi būt veiksmīga un centīšos to sasniegt arī dzīves laikā./Anda
19.aprīlī iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros, 10.un 11.klases skolēni baudīja Ērika Vilsona monoizrādi "Blaumanis "Pazudušais dēls"".
