Svētdiena, 3. aprīlis, 2022 14:30

Aprīlis Ogres novada Kultūras centrā

Aprīlis Ogres novada Kultūras centrā
Aprīlis Ogres novada Kultūras centrā

Aprīlī Ogres novada Kultūras (ONKC) centrs piedāvā muzikālām nokrāsām bagātu un daudzveidīgu pasākumu programmu:

2. aprīlī 18.00 Ogres Teātra telpā Ogres teātra izrāde Harijs Gulbis OLIVERS, biļetes šeit
5. aprīlī 18.00 ONKC Lielajā zālē PELES KARAMELES SVĒTKU DIENA, biļetes šeit: 
7. aprīlī 19.00 ONKC Foto izstāžu zālē Fotogrāfa Aigara Lapsas izstādes BLŪZA EKSPRESIJAS UN VĒL… atklāšana.
7. aprīlī 19.00 ONKC Deju zālē Latvian Blues Band koncertā DEJO BLŪZU, biļetes šeit: 
8. aprīlī 18.00 ONKC Mazajā zālē SATIEC SAVU MEISTARU.
9. aprīlī 17.00 ONKC Lielajā zālē Ogres novada izglītības un kultūras iestāžu bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu radošais pasākums SPĒLĒJU UN DANCOJU.
10. aprīlī 18.00 Ogres Teātra telpā Ogres teātra izrāde Harijs Gulbis OLIVERS, biļetes šeit: 
13. aprīlī 20.00 Ogres Teātra telpā Jāņa Kreičmaņa stāvizrāde LIELS PUIKA, biļetes šeit: 
17. aprīlī 11.00 ONKC Lielajā zālē Animācijas filma TRUSĪTIS PĒTERĪTIS 2. MAZAIS BĒGLIS, biļetes šeit: 
17. aprīlī 13.00 Pilsētas skvērā OLIŅ, BOLIŅ LIELDIENIŅA
20. aprīlī 19.00 ONKC Lielajā zālē Spēlfilma ŪDENS GARŠA, biļetes šeit: 
22. aprīlī 19.00 ONKC Lielajā zālē IMKA. IMANTA KALNIŅA JUBILEJAS KONCERTS, biļetes šeit: 
23. aprīlī 18.00 Ogres Teātra telpā Ogres teātra izrāde Antons Čehovs IVANOVS, biļetes šeit: 
23. aprīlī 12.00 ONKC Lielajā zālē Deju kopai ASTRAS 20gadi! Sadraudzības koncerts VIZBUĻU PUTENIS, biļetes šeit: 
24. aprīlī 11.00 ONKC gleznošanas darbnīca SAJŪTI PURVĪTI, biļetes šeit: 


Biļetes uz koncertiem, izrādēm un citiem pasākumiem var iegādāties BIĻEŠU PARADĪZES tīkla kasēs un internetā www.bilesuparadize.lv.

