Trešdiena, 18. februāris, 2026 08:40

Kā vērtējat Ogres Centrālās bibliotēkas darbību? Iespēja piedalīties iedzīvotāju aptaujā par bibliotēku

Lai izvērtētu līdz šim paveikto un pilnveidotu darbu, piedāvātos pakalpojumus, to kvalitāti un pieejamību, Ogres Centrālā bibliotēka līdz 31. martam iedzīvotājus aicina piedalīties aptaujā.

Ogres Centrālās bibliotēkas lietotāji, pilsētas un novada iedzīvotāji un viesi ir aicināti veltīt dažas minūtes laika, lai aizpildītu aptauju par līdz šim paveikto un turpmākajām bibliotēkas attīstības iespējām.

Aptaujas galvenais mērķis ir izvērtēt bibliotēkas darbu, pakalpojumus un pieejamību. Īpaša uzmanība aptaujā ir veltīta bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem un piedāvātajām iespējām, bibliotēkas kopējam novērtējumam, bibliotēkas ietekmei, kā arī informācijpratībai un medijpratībai.

Lielākajai daļai jautājumu ir doti atbilžu varianti. Tomēr jāpievērš uzmanība norādēm – vai iespējama viena vai vairākas atbildes. Dažviet tiks lūgts ierakstīt arī savu individuālo viedokli.

Aptauja ir anonīma. Iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Nav pareizu vai nepareizu atbilžu – katra pieredze un vērtējums ir nozīmīgs.

Aptaujas anketu iespējams aizpildīt attālināti ŠEIT, kā arī klātienē Ogres Centrālās bibliotēkas Informācijas centrābibliotēkas darba laikā.

Aptaujā piedalīties un izteikt savu viedokli iespējams līdz šī gada 31. martam.

