Lai veicinātu izglītības kvalitātes paaugstināšanu un vienlīdzīgu izglītības iespēju nodrošināšanu visiem Ogres novada bērniem un jauniešiem, kā arī ņemot vērā nepietiekamu skolēnu skaitu, deputāti nolēma Taurupes un Ķeipenes pamatskolu juridiski pievienot Madlienas vidusskolai, vienlaikus saglabājot iespēju pamatskolas izglītību iegūt Taurupē, Ķeipenē, Mazozolos, Meņģelē un Madlienā, skaidro pašvaldībā.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Krauja (NA) skaidro: “Mums, Ogres novada pašvaldībai, ir būtiski, lai kvalitatīva izglītība būtu pieejama visā Ogres novadā. Lai to būtu iespējams nodrošināt, ir būtiski pārdomāti plānot un izmantot gan pieejamos skolotāju resursus, gan administratīvos un materiāli tehniskos resursus, lai nerastos situācija, kad par tiem savstarpēji konkurē vairākas novadā esošās izglītības iestādes, tādējādi apdraudot izglītības kvalitāti vismaz daļā no skolām. Izvērtējot dažādas iespējas, secinājām, ka labākais risinājums ir radīt vienotu Madlienas vidusskolu, tajā iekļaujot gan Taurupes, gan Ķeipenes pamatskolu.”
“Latvijas izglītības sistēmas reformas ietvaros nereti ir vērojamas situācijas, kad salīdzinoši nelielās reģionos esošās skolas tiek slēgtas un ģimenes ir spiestas rast iespēju, kā skolēnus ik rītus nogādāt līdz lielākajām skolām. Tāpēc esam patiesi gandarīti, ka mums izdevās panākt to, ka skolēni, kas līdz šim apmeklē pamatskolu Taurupē, Meņģelē, Mazozolos un Ķeipenē, arī turpmāk varēs mācīties ierastajās skolu telpās. Šīs skolu apvienošanas rezultātā plašākam skolēnu skaitam būs pieejama gan kvalitatīva izglītība vienas skolas ietvaros, gan iespēja apgūt visus mācību priekšmetus pie profesionāliem pedagogiem, turklāt – sev ierastajā vidē netālu no dzīvesvietas,” turpina A. Krauja.
Pašvaldība informē, ka Taurupes pamatskolu un Ķeipenes pamatskolu plānots juridiski pievienot Madlienas vidusskolai no 2026. gada 1. augusta. Saskaņā ar pieņemto lēmumu no 2026. gada 1. septembra no Ogres novada pašvaldības budžeta tiks līdzfinansēta pedagogu darba samaksa izglītības programmu nodrošināšanai šo programmu īstenošanas vietās darbam klasēs, kurās skolēnu skaits ir mazāks par Ministru kabineta noteikto minimālo.