Projekta atziņu pārnese uz izglītību
Konferenci “Dzimumaudzināšana ģimenes veidošanas pratībai” rīko Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas zinātniskais institūts.
Kā plašāk stāsta projekta vadītājs, Manuels Hoakins Fernandess-Gonsaless, šī projekta fokuss bagātina Latvijas izglītības sistēmā piedāvāto dzimumaudzināšanu ar jaunu pieeju un zinātniskām atziņām, kas izceļ ģimenes modeli, kas ir nozīmīgs lielākajai daļai Latvijas
jauniešu un sabiedrībai kopumā. Stabilas attiecības starp vīrieti un sievieti un viņu bērniem ir būtisks faktors laimīgai dzīvei. "Ir svarīgi iepazīstināt jauniešus ar šo atziņu arī tad, ja viņu pašreizējā ģimenes situācija atšķiras (nepilna ģimene, šķiršanās, solo vecāks u.c.). Pētījums uzsver nepieciešamību veicināt jauniešu spēju atrast piepildījumu kā vīrietim vai sievietei un prasmi patstāvīgi pieņemt jēgpilnus lēmumus par sevi un savu nākotni."
Kā uzsver pētnieks, dzimumaudzināšana galvenokārt ir vecāku vai aizbildņu pamattiesības un pienākums, jo tieši ģimene ir veselīgas dzimumattīstības augsne un pamats. Skolas uzdevums ir atbalstīt vecākus viņu audzināšanas darbā, tāpēc vecāki un aizbildņi vienmēr jāinformē un jāiesaista, kad izglītības iestādēs tiek piedāvāta dzimumaudzināšana.
Pētnieks Gonsaless skaidro, ka attiecībā uz projekta atziņu pārnesi izglītībā, projekta saturs ietver divus aspektus. "No vienas puses tas sniedz vispārīgas pamatzināšanas par cilvēku un seksualitāti, kas būtu noderīgas visiem (piemēram, informāciju par seksualitātes bioloģisko, fizioloģisko un auglības dimensiju, integrējošu psihoseksuālo attīstību, emociju un dzimumaktivitātes regulēšanas iespējām, dzimumattiecību divu dimensiju (vienojošās un prokreācijas) vienotību, nesavtīgās mīlestības un dzimumdzīves nesaraujamo saistību u.c.).
No otras puses, projekts fokusējas uz konkrētu ģimenes modeli, izceļot dzimumdzīves veidus un sociālās uzvedības modeļus, kas saskan ar šo ģimenes modeli."
Noslēdzoties vērienīgam LU IZPF pētnieku komandas darba cēlienam, 2024. gada nogalē tika prezentēta Latvijā vēl nebijusi Tikumiskās audzināšanas programma “e-TAP+”, kas piedāvā mācību resursus pirmsskolas, pamatizglītības un vidusskolas skolotājiem. Attēlā - LU IZPF pētnieku komanda un eksperti, kas līdzdarbojušies "e-TAP+" programmas izveidē, foto - LU fotogrāfs Toms Grīnbergs
Darbs paveikts ar kompetentu un aizrautīgu komandu
Jau esam informējuši, ka laikā no 2017. līdz 2024. gadam pēcdoktorantūras projektā un divos LZP projektos tika pētīta tikumiskā audzināšana (izpratne un vajadzības Latvijas izglītības sistēmā). Ņemot vērā vērtībās balstītu mācību materiālu trūkumu skolēnu dzimumaudzināšanai, kļuva nepieciešams padziļināti izpētīt saistību starp tikumisko audzināšanu un dzimumaudzināšanu ģimenes veidošanas pratības sekmēšanas kontekstā.
Šī projekta rezultātā latviešu valodā tika tulkotas un izdotas divas rokasgrāmatas
vecākiem par pusaudžu attīstību un pornogrāfijas ietekmi, kā arī vadlīnijas skolotāju sagatavošanai ģimenes veidošanas vērtībās balstītās dzimumaudzināšanas jomā. Noslēgumā tika izstrādāts rīcībpolitikas ieteikumu ziņojums, kurā sintezēti un apkopoti visi
projekta rezultāti un secinājumi.
Projekta vadītājs neslēpj, ka šis lielais darbs bija iespējams, pateicoties kompetentai, aizrautīgai un saliedētai pētnieku un ekspertu komandai. Projektā darbojās četri vadošie pētnieki, trīs eksperti un trīs studenti, kuri sadarbojās ar plašu partneru tīklu Latvijā un ārzemēs (augstākās izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas, nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv ģimeņu un vecāku intereses, publiskās iestādes).
Konferencei vēl iespēja pieteikties
Konferences “Dzimumaudzināšana ģimenes veidošanas pratībai” dalībniekiem būs piedāvāts ieskats projekta rezultātos, ārzemju vieslektoru pieredzes stāsti, ekspertu ziņojumi un tematiskas radošās darbnīcas. Konferences laikā pētnieki iepazīstinās ar projekta rezultātiem un rīcībpolitikas ieteikumiem, kas fokusēti uz vērtībās balstītas dzimumaudzināšanas un ģimenes pratības attīstību Latvijas izglītības sistēmā. Tiks prezentēta projekta izstrādātā dzimumaudzināšanas konceptuālā pieeja un vērtēšanas instruments, ar kuru analizēti 72 mācību un informatīvie materiāli latviešu valodā no ģimenes veidošanas vērtību perspektīvas. Pētnieku komanda prezentēs arī Latvijas normatīvo aktu analīzi kultūrvēsturiskā griezumā, atlasītos labākos starptautiskos materiālus šajā jomā un aptaujas, kurā piedalījušies 1189 respondenti no visas Latvijas - skolotāji, vecāki un pedagoģijas studenti, rezultātus.
Konferencē aicināti piedalīties pedagogi, vecāki, jaunieši, politikas veidotāji, mediju un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī citi interesenti, kuri vēlas iesaistīties sarunā par mūsdienīgu, vērtībās balstītu dzimumaudzināšanu Latvijā.
Konferencei , kas notiks 30. janvārī, iespēja pieteikties šeit vai papildus informācija mājaslapā arete.lu.lv