Hannoveres meiteņu koris Latvijā sniegs divus koncertus - 14. oktobrī plkst. 18.30 Ikšķiles Sv. Meinarda evaņģēliski luteriskajā baznīcā skanēs garīgās mūzikas programma, savukārt 15. oktobrī plkst. 18.30 Nacionālās Mākslu vidusskolas Emīla Dārziņa koncertzālē notiks kopīgs koncerts ar Rīgas Doma meiteņu kori "Tiara".
Hannoveres meiteņu koris ir viens no vadošajiem jauniešu koriem Vācijā. Koris viesojies dažādās Eiropas valstīs, kā arī ASV, Brazīlijā, Čīlē, Japānā, Ķīnā, Dienvidkorejā un citur. No 1952. līdz 1999. gadam kora mākslinieciskais vadītājs bija Ludvigs Ruts, no 1999. līdz 2017. gadam - Gudruna Šrēfele, bet kopš 2019. gada kori vada diriģents Andreass Felbers, stāsta kora "Tiara" pārstāve.
Hannoveres meiteņu koris ir vairākkārtējs nacionālo un starptautisko koru konkursu, tostarp Vācijas kora konkursa, Johannesa Brāmsa konkursa, BBC Eiropas raidorganizāciju konkursa "Let the Peoples Sing", Marktoberdorfas kamerkoru konkursa, polifonijas konkursa "Guido d'Arezzo" un prof. Georgija Dimitrova konkursa Varnā laureāts. 2010. gadā koris saņēmis "ECHO Klassik" balvu kategorijā "20./21. gadsimta kora un ansambļu mūzika" par dalību ierakstā "Glaubenslieder - Neue Kantaten zum Kirchenjahr". 2020. gadā ieraksts "Inka-Kantate", ko atskaņoja Hannoveres meiteņu koris un "ARTE Ensemble", tika nominēts "Opus Klassik" balvai kategorijās "Gada kora ieraksts" un "Gada pasaules pirmatskaņojums". Korim komponējuši daudzi ievērojami mūsdienu komponisti, viņu vidū Einojuhani Rautavāra, Arvo Perts, Veljo Tormiss, Knuts Nīsteds, Pēters Etvešs un citi. Koris ir apbalvots ar Bernharda Sprengela mūzikas balvu, Lejassaksijas kultūras balvu un atzīts par UNESCO Mūzikas pilsētas kultūras vēstnesi.
Hannoveres meiteņu kora diriģents Andreass Felbers par gaidāmo viesošanos Latvijā saka: "Esam patiesi priecīgi par iespēju satikt Rīgas Doma meiteņu kori "Tiara" un diriģenti Airu Birziņu. Mūsu satikšanās mūzikā un kopīgā muzicēšana noteikti būs bagātinoša pieredze, un tieši tas, manuprāt, ir labākais veids, kā vienot cilvēkus no dažādām vidēm. Ļoti gaidām kopīgos mēģinājumus un koncertu. Mēs esam īpaši pateicīgi par Rīgas Doma meiteņu kora "Tiara" viesmīlību, uzņemot mūsu kora dziedātājas savās ģimenēs."