Ģerboņi tiek veidoti, ievērojot heraldikas pamatprincipus – skaidru simboliku, lakonisku kompozīciju, krāsu saskaņu un viennozīmīgu vēstījumu. Katrs risinājums tiek izstrādāts ciešā sadarbībā ar Valsts Heraldikas komisiju, nodrošinot gan to atbilstību profesionālajiem standartiem, gan ilgtspējīgu pielietojumu.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja uzsver: “Ogres novads ir plašs un kultūrvēsturiski bagāts, tādēļ, uzsākot darbu pie Ogresgala, Tīnūžu, Lielvārdes un Meņģeles pagasta ģerboņiem, mums bija pārliecība, ka izdosies atrast katram pagastam raksturīgus un autentiskus kultūrvēsturiskos simbolus. Vienlaikus jāatzīst, ka šī bagātība padarīja izvēli sarežģītu – šo pagastu, tāpat kā visa Ogres novada, mantojums ir izciliem cilvēkiem un interesantiem vēsturiskiem faktiem piesātināts, tāpēc nebija vienkārši atlasīt visbūtiskākās vērtības un notikumus, kas vienlaikus atbilst heraldikas pamatprincipiem. Esmu gandarīts, ka šo simbolu izstrādes un apspriešanas procesā aktīvi iesaistījās arī pagastu iedzīvotāji, sniedzot savus priekšlikumus un ierosinājumus.”
Ģerboņu izstrādes process ietvēra vairākus posmus – vēsturisko un kultūras materiālu izpēti, simbolu atlasi un māksliniecisko koncepciju izstrādi, kuru veica Kultūras mantojuma centrs “Tīnūžu muiža” sadarbībā ar Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvaldi, un projektu risinājumi tika izvērtēti, arī konsultējoties ar Valsts Heraldikas komisiju.
Būtiska nozīme procesā bija arī iedzīvotāju līdzdalībai – Ogresgala, Tīnūžu, Lielvārdes un Meņģeles pagastā notika tikšanās, diskusijas un vairāki viedokļu sniegšanas posmi, kas ļāva iedzīvotājiem tieši iesaistīties savas identitātes simbola veidošanā, norāda pašvaldībā.
Ogresgala pagasta ģerbonis atspoguļo šī pagasta teritorijā savākto tūkstošiem tautasdziesmu bagāto folkloras mantojumu. Ģerbonī attēlotas ausekļa zvaigznes kā gaismas, cerības un garīgās atmodas simbols. Zelta un sudraba zvaigznes simbolizē tautas gudrību un garīgo gaismu, savukārt zilais lauks veido debesu telpu, kurā centrāli iezīmēta Ogres upe kā vienojošs elements starp cilvēku, dabu un kultūras mantojumu.
Tīnūžu pagasta ģerbonī centrā attēlots balts zirgs cēlā kustībā – goda, uzvaras un varonības simbols, kas cieši saistīts ar vēsturiskiem notikumiem Mazās Juglas krastos un latviešu karavīru cīņām. Kompozīcijas pamatnē esošā zelta saule un sudraba mēness simbolizē diennakts ciklu, vienotību un nepārtrauktu atjaunotni, savukārt kopējais krāsu salikums pauž dzīvību, drosmi un piederību latviešu kultūrtelpai.
Lielvārdes pagasta ģerboņa pamatā ir Kaibalas svētvietas simbolika. Zaļajā laukā attēlotas trīs sudraba ozolzīles ar zelta kausiņiem, kuru kāti savstarpēji saistīti, simbolizējot kopīgas saknes un attīstību. Starp ozolzīlēm attēlotas trīs sudraba zvaigznes, kas iemieso gaismu un garīgumu. Kompozīcija atspoguļo kultūras mantojuma pārmantojamību un kopienas spēku, stāsta pašvaldības pārstāvji.
Meņģeles pagasta ģerbonis iedvesmots no teikas par Zvanezeru. Sudrabotie viļņi simbolizē gan ūdeni, gan zvana skaņas vibrāciju, savukārt zelta zvans ir veidots vietējā baznīcas zvana formā. Ģerbonis atklāj kopienas spēju vienoties, saglabāt vērtības un sadzirdēt citam citu.
Paralēli jauno ģerboņu izstrādei pašvaldība veic arī esošo ģerboņu aktualizēšanu, nodrošinot to atbilstību normatīvajiem aktiem un vienotu uzskaiti Ģerboņu reģistrā pēc administratīvi teritoriālās reformas, vēsta pašvaldības pārstāvji.
