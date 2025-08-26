Otrdiena, 26.08.2025 14:26
Broņislava, Broņislavs, Natālija, Tālija
Otrdiena, 26.08.2025 14:26
Broņislava, Broņislavs, Natālija, Tālija
Pirmdiena, 25. augusts, 2025 12:41

Ar jubilejas koncertu Ogrē viesosies "Sestā Jūdze"

OgreNet
Ar jubilejas koncertu Ogrē viesosies "Sestā Jūdze"
Publicitātes foto
Pirmdiena, 25. augusts, 2025 12:41

Ar jubilejas koncertu Ogrē viesosies "Sestā Jūdze"

OgreNet

Gatavojoties 25 gadu jubilejai, kas tiks svinēta nākamgad, populārā kantrimūzikas grupa “Sestā Jūdze” šoruden un nākamgad dosies jubilejas koncerttūrē “Izsapņotā pasaule”. Par godu jubilejai drīzumā plānots laist klajā arī studijas albumu ar tādu pašu nosaukumu, savukārt mūsu pilsētā šīs koncertsērijas pasākums 27. septembrī notiks Ogres novada Kultūras centrā.

“Tas ir muzikāls ceļojums cauri gadiem, atskatoties uz visos radošajos gados piedzīvoto – gan pacēlumiem līdz augstām virsotnēm un fantāzijām, gan kritumiem un atgriešanos uz zemes. Kā dziļdomīga un apcerīga balāde, kā izzinošs un galvu reibinošs muzikāls brauciens. Un tas viss – caur dziesmām, kuras augušas kopā ar tevi. Ar patīkamiem muzikāliem pārsteigumiem, kas brīžiem tiks atklāti vien pašā pēdējā mirklī. Ar jaunām dziesmām un melodijām, kas ilgus gadus glabātas plauktā un līdz šim plašāk nav izskanējušas,” gaidāmo pasākumu un dziesmu albumu raksturo “Sestā Jūdze”.

“Divdesmit piecus gadus daudzi salīdzina ar sudrabkāzām, taču “Sestajai Jūdzei” tas ir bijis zelta laiks, par ko arī sirsnīgu un siltu paldies sakām jums – saviem klausītājiem – un aicinām būt kopā ar mums arī gaidāmajos svētku mirkļos, jo šī būs mūsu līdz šim nozīmīgākā koncertsērija,” teic grupas vokālists un oriģināldziesmu autors Agris Gedrovičs.

Programmā būs iekļautas ne vien grupas jaunākās dziesmas, bet arī mazāk dzirdēti un ilgi nedzirdēti darbi no “Sestās Jūdzes” pirmajiem albumiem un pat melodijas, kas tapušas pirms vairāk nekā ceturtdaļgadsimta. Saglabājot intrigu, konkrētas dziesmas pagaidām netiek atklātas.

“Dažu aizvadīto gadu laikā Ogrē esam spēlējuši pasākumos, ballēs, pilsētu svētkos, arī vietējā televīzijā, taču ar koncertu neesam viesojušies ļoti sen, tādēļ ceram uz abpusēji patīkamu atkalredzēšanos,” piebilst A. Gedrovičs.

Koncerta sākums pulksten 19.00. Biļetes uz šo un citiem jubilejas koncertiem var iegādāties “Biļešu paradīzes” kasēs un www.bilesuparadize.lv.

12.09., 19:00 – Ulbrokas pērle

27.09., 19:00 – Ogres k.c.

25.10., 17:00 – Viesītes k.c.

1.11., 18.00 - Smiltenes nov. k.c.

22.11., 19.00 - Kuldīgas kultūras.c.

29.11., 17:00 – Limbažu k.n.

5. 12., 19:00 - Līvbērzes k.n.

6. 12.,17:00 - Rojas k.c.

14.02., 17:00 – Iecavas k.n.

21.02., Rēzekne "Gors" ieplānots

8.03., 17:00 – Mālpils k.c.

20.03., 19.00 - Brocēnu.c.

mceu_42782201711756114872051.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.