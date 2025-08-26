Ar jubilejas koncertu Ogrē viesosies "Sestā Jūdze"

“Tas ir muzikāls ceļojums cauri gadiem, atskatoties uz visos radošajos gados piedzīvoto – gan pacēlumiem līdz augstām virsotnēm un fantāzijām, gan kritumiem un atgriešanos uz zemes. Kā dziļdomīga un apcerīga balāde, kā izzinošs un galvu reibinošs muzikāls brauciens. Un tas viss – caur dziesmām, kuras augušas kopā ar tevi. Ar patīkamiem muzikāliem pārsteigumiem, kas brīžiem tiks atklāti vien pašā pēdējā mirklī. Ar jaunām dziesmām un melodijām, kas ilgus gadus glabātas plauktā un līdz šim plašāk nav izskanējušas,” gaidāmo pasākumu un dziesmu albumu raksturo “Sestā Jūdze”.
“Divdesmit piecus gadus daudzi salīdzina ar sudrabkāzām, taču “Sestajai Jūdzei” tas ir bijis zelta laiks, par ko arī sirsnīgu un siltu paldies sakām jums – saviem klausītājiem – un aicinām būt kopā ar mums arī gaidāmajos svētku mirkļos, jo šī būs mūsu līdz šim nozīmīgākā koncertsērija,” teic grupas vokālists un oriģināldziesmu autors Agris Gedrovičs.
Programmā būs iekļautas ne vien grupas jaunākās dziesmas, bet arī mazāk dzirdēti un ilgi nedzirdēti darbi no “Sestās Jūdzes” pirmajiem albumiem un pat melodijas, kas tapušas pirms vairāk nekā ceturtdaļgadsimta. Saglabājot intrigu, konkrētas dziesmas pagaidām netiek atklātas.
“Dažu aizvadīto gadu laikā Ogrē esam spēlējuši pasākumos, ballēs, pilsētu svētkos, arī vietējā televīzijā, taču ar koncertu neesam viesojušies ļoti sen, tādēļ ceram uz abpusēji patīkamu atkalredzēšanos,” piebilst A. Gedrovičs.
Koncerta sākums pulksten 19.00. Biļetes uz šo un citiem jubilejas koncertiem var iegādāties “Biļešu paradīzes” kasēs un www.bilesuparadize.lv.
12.09., 19:00 – Ulbrokas pērle
27.09., 19:00 – Ogres k.c.
25.10., 17:00 – Viesītes k.c.
1.11., 18.00 - Smiltenes nov. k.c.
22.11., 19.00 - Kuldīgas kultūras.c.
29.11., 17:00 – Limbažu k.n.
5. 12., 19:00 - Līvbērzes k.n.
6. 12.,17:00 - Rojas k.c.
14.02., 17:00 – Iecavas k.n.
21.02., Rēzekne "Gors" ieplānots
8.03., 17:00 – Mālpils k.c.
20.03., 19.00 - Brocēnu.c.