Ar krāšņu Galā koncertu noslēdzies 5.Starptautiskais Operetes festivāls (FOTO)

Programmā skanēja skaistākās ārijas un dueti no operām, operetēm un mūzikliem: Johana Štrausa "Pavasara balsis", Emeriha Kalmāna "Māricas ārija", "Huzāru maršs", Tonija ārija ar cirka meitenēm un dueti no "Cirka princeses", Margarētas ārija no Šarla Guno operas "Fausts", Ambroiza Tomā Hamleta ārija, Viktora Herberta ārija "Es gribu būt primadonna", Roberta Štolca "Gan brunetes, gan blondīnes", fragmenti no Leonarda Bernstaina operetes "Kandids" un Franča Lehāra operetes "Džūdita", kuri Latvijā vēl nekad nav skanējuši, "Dicitenchello vuie" un citi skaņdarbi.