Trešdiena, 29.07.2026 09:27
Edmunds, Edžus, Vidmants
Trešdiena, 29.07.2026 09:27
Edmunds, Edžus, Vidmants
Trešdiena, 29. jūlijs, 2026 07:00

"Ar lielu nožēlu paziņojam..." Tehnisku problēmu dēļ atcelts Pitbull koncets Mežaparkā

LETA
"Ar lielu nožēlu paziņojam..." Tehnisku problēmu dēļ atcelts Pitbull koncets Mežaparkā
Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Pitbull
Trešdiena, 29. jūlijs, 2026 07:00

"Ar lielu nožēlu paziņojam..." Tehnisku problēmu dēļ atcelts Pitbull koncets Mežaparkā

LETA

Mežaparka Lielajā estrādē trešdien paredzētais amerikāņu repera "Pitbull" koncerts ir atcelts, paziņojuši organizatori. Koncerta atcelšanas iemesls esot "tehniskas problēmas, kas radušās koncerta tehniskās uzbūves laikā".

"Atlikušais laiks nav pietiekams, lai radušās tehniskās problēmas novērstu droši un atbilstoši nepieciešamajiem pasākuma tehniskās realizācijas standartiem," teikts organizatoru paziņojumā.

Organizatori sola, ka informācija par turpmāko rīcību biļešu īpašniekiem tiks nosūtīta e-pastā.

Jau ziņots, ka Mežaparka Lielajā estrādē bija paredzēta "Pitbull" jaunās turnejas "I'm Back" koncerts.

"Pitbull" kontā ir miljardi straumējumu, simtiem zelta un platīna sertifikātu un starptautiski hiti, tostarp "Give Me Everything", "Timber", "International Love" un "Fireball".

"Pitbull" karjera sākās 2000. gadu sākumā, viņa daiļradē apvienojas hiphops, popmūzika, latino un deju ritmi, un viņš sadarbojies ar tādiem māksliniekiem kā Dženifera Lopesa, Šakira, grupa "Gipsy Kings", Rikijs Martins un Enrike Iglesiass.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.