Trešdiena, 29. aprīlis, 2026 10:07

Ar plašu svētku programmu Ogrē atzīmēs Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu

Ogres novada Tūrisma informācijas centrs / OgreNet
Ar plašu svētku programmu Ogrē atzīmēs Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu
Foto: Voldemārs Stāvusis / VisitOgre
Trešdiena, 29. aprīlis, 2026 10:07

Ar plašu svētku programmu Ogrē atzīmēs Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu

Ogres novada Tūrisma informācijas centrs / OgreNet

Par godu 4. maijam — Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai Ogrē visas dienas garumā norisināsies plaša svētku programma.

  • Neatkarības laukums, Brīvības iela 2

10.00 - 17.00 Ekspozīcija "Brīvības ceļš" 

19.00 Latvijas karogu brauciens ar motoklubu "Rēgi"     

Pulcēšanās no plkst. 18.30

Noslēgums pie skulptūras “Baltā cielava”

  • Ogres Mūzikas un mākslas skolas izstāžu zālē, Brīvības iela 11       

12.00 - 16.00 Mākslas jomas interešu izglītības grupu audzēkņu darbu 2. izstāde "Karuselis"

  • 13.00 TVĪDA BRAUCIENS un tērpu parāde. Pulcēšanās pie kafejnīcas PŪRE, Brīvības iela 21 

Deju studijas "Teixma" priekšnesumi

  • Pilsētas skvērs

13.00 - 16.00 Gleznas radīšana "Mana zeme, mana iedvesma" 

Aušanas demonstrējumi no Tautas lietišķās mākslas studijas "Saiva"

14.30 Erudīcijas spēle "Brīvdabas erudīcija" 

15.00 Ģimenes filma "Sprīdītis"

20.00 Grupas "Iļģi" koncerts
Grupas "Iļģi" dalībnieki: Ilga Reizniece, Māris Muktupāvels, Gatis Gaujenieks, Egons Kronbergs, Mārtiņš Linde kopā ar Ogres novada Kultūras centra BJDK "Pīlādzītis", TDA "Ogre" un VPDK "Raksti".

Aktivitātes bez maksas. 

