Ar performancēm Ogres ielas centra, Jaunogres, Pārogres un Kartonfabrikas rajonos piepildīja jauniešu koris IMPULSS, senioru koris ALTERA, jauktie kori OGRE UN GRĪVA, sieviešu koris RASA, tautas deju ansamblis OGRE, kā arī vidējās paaudzes deju kolektīvi AIJA un RAKSTI.
Vairāku pilsētas ēku logos bija izvietoti ekrāni, kas garāmgājējiem nodeva Ogres novada amatierkolektīvu sagatavotos sveicienus un ļāva vērot svētku intervijas, kurās savās atmiņās par 4.maija notikumiem pirms 31 gada dalījās vairāki ogrēnieši.
Svētku noskaņa valdīja arī pie Ogres Vēstures un mākslas muzeja, kura priekšā, apskatei bija izvietota Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīta fotoizstāde ATMODA UN LATVIJAS NEATKARĪBAS ATGŪŠANA.
Par vienu no 4. maija svētku notikumiem kļuva arī jaunā gājēju tilta atklāšana, ko svinīgi ieskandināja Antra Stafecka, Atis Ieviņš un Jānis Čubars, uz tilta izpildot dziesmas BRĪVĪBA pirmatskaņojumu. Jaunais gājēju tilts turpmāk savienos Pārogri ar Rībelīti teritorijā starp Jāņa Čakstes prospektu un Ogres ielu.
Svētku dienas noslēgumā, īpaši izgaismots Latvijas karoga krāsās tērpās arī Lokveida gājēju tilts, pie kura svinīgu noskaņu radīja Latvijas neatkarības svētkiem atbilstoša mūzika.