Otrdiena, 2. jūnijs, 2026 17:51

"Ar šo mūsu maratons ir sācies!" Jauktais koris "Ikšķile" plūc uzvaras laurus koru konkursā

Foto: Edmunds Mitenieks
Jauktais koris "Ikšķile" ar milzīgu prieku un patiesu aizkustinājumu paziņojis par izcilu sasniegumu – XI Lauku un mazpilsētu koru konkursā Mazsalacā kolektīvs izcīnījis godpilno 1. vietu un "Grand Prix", kā arī saņēmis specbalvu par labāko latviešu tautasdziesmas apdares atskaņojumu.


Kora pārstāvji sociālajā tīkla "Facebook" izsaka vislielāko pateicību konkursa žūrijai par augsto novērtējumu, kā arī Mazsalacas apvienībai par profesionāli sarīkoto pasākumu. Tāpat liels paldies tiek veltīts arī Ikšķiles Tautas namam, kas nodrošināja tik svarīgo atbalstu un transportu ceļā uz uzvaru.

Aiz katra izcila kor stāv milzīgs darbs un talantīgi vadītāji. Jauktais koris "Ikšķile" sūta pašus sirsnīgākos paldies vārdus savai radošajai komandai – mākslinieciskajam vadītājam Mārim Sirmajam, kā arī kormeistariem: Alisei Līvai Taubei un Marianam Rancānam.

"Ar šo mūsu koncertu maratons ir sācies – no Mazsalacas līdz pat Krakovai caur Ogri un Madonu!
Vēlam sev spēku un izturību turpmākajam dažu nedēļu ceļam un ar nepacietību gaidām tikšanos ar jums koncertos!" teikts sociālo tīklu ierakstā.
No sirds apsveicam jaukto kori "Ikšķile" ar uzvaru un vēlam skanīgu, izturības pilnu un iedvesmojošu turpmāko ceļu! Lai skan!

