Ar stāvovācijām noslēgumā izskan Ogres dzimšanas dienai veltīts koncerts

Mūziķi savai pilsētai un visam Ogres novadam vēlēja turpmāku attīstību un dalījās priekā par iespēju svinēt Ogres dzimšanas dienu, uzstājoties savas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Koncerts noturēja skatītāju uzmanību līdz pēdējai sekundei, noslēdzošajai notij! Koncerta apmeklētāji vienojās dziesmās un koncertu noslēdza ar stāvovācijām.

Svētku koncertā VIENMĒR KOPĀ tika atskaņotas gan pazīstamas, gan mazāk dzirdētas dziesmas neierastā skanējumā un īpaši šim koncertam veidotās aranžijās.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis pauž gandarījumu par brīnišķīgo koncertu un lepojas ar talantīgajiem un radošajiem novada iedzīvotājiem, kas ar savu sniegumu iepriecina citus un apliecina, ka katra paaudze spēj radīt paliekošas vērtības: “Šī gada februārī aprit 96 gadi, kopš Ogre ir pievienojusies Latvijas pilsētu saimei un no neliela miesta kļuvusi par valstspilsētu, tagad tā ir arī Ogres novada galvaspilsēta. No paaudzes paaudzē lolota, celta, veidota mūsu pilsēta Ogres upes krastos pie ietekas Latvijas likteņupē Daugavā. Tā ir veidota paaudžu kopdarbā, katrai paaudzei savas vērtības radot un nākamajai paaudzei nododot; tā ir veidota paaudžu mijiedarbībā, katrai paaudzei savus sapņus izsapņojot un īstenojot. Tas ir kopīgs ceļš, visiem uz vienu mērķi ejot: lai mūsu Ogre nemitīgi aug un top aizvien spēcīgāka un skaistāka, lai ikviens tajā jūtas labi; lai tā ir kā magnēts, kas ar savu skaistumu pievelk cilvēkus no citiem Latvijas novadiem un pilsētām; lai šurp atgriežas tie, kuri par savu dzīvesvietu šobrīd izvēlējušies kādu citu valsti.

Sveicu Ogres pilsētas un visa Ogres novada iedzīvotājus pilsētas dzimšanas dienā!”