Šajā sezonā Ogres teātris nospēlējis 11 klātienes izrādes, kā arī radījis trīs digitālos projektus – Ziemassvētku uzvedumu "Gudro dāvana", Kārļa Skalbes audiopasaku lasījumu ciklu, kā arī Zoom izrādi "Pasaka par paputējušo karaļvalsti". Aktieris Guntis Kolbergs Latvijas Nacionālā kultūras centra skatē "Gada izrāde" ieguvis titulu "Gada aktieris 2020" par Ervē lomu izrādē "Rītdiena ir tālu".
Ogres teātra darbību atbalstījusi Ogres novada pašvaldība, Valsts Kultūrkapitāla fonds, SIA "Ogres galdnieks", "Oriflame", "Remedica", "Fazer Latvija", Turkalnes muižas alus un sidra darītava, "Cannelle Bakery", "Redzes ekselences centrs", "L’Occitane".
Līdz 1. jūlijam vietnē YouTube bez maksas skatāma Zoom izrāde visai ģimenei "Pasaka par paputējušo karaļvalsti", savukārt vēl visu vasaru platformā Soundcloud bez maksas klausāmi Kārļa Skalbes pasaku audiolasījumi, kuros 9 labi un mazāk zināmas klasiķa pasakas ierunājuši dažādi Ogres teātra aktieri.
Pēc neilgas atpūtas Ogres teātris turpinās darbu pie iesāktajiem jauniestudējumiem, tostarp trīs monoizrāžu cikla "Vakars ar Kokto", kas būs skatāms jau rudenī.
Teātris sezonu atsāks augustā ar klātienes izrādēm "Lai dzīvo Bušona!" Ogres Kultūras centra Lielajā zālē.
Ogres teātra jaunumiem iespējams sekot līdzi Ogres teātra mājaslapā www.ogresteatris.lv un sociālajos tīklos: Facebook.com/Ogresteatris/, Instagram.com/ogresteatris.lv/.
Informāciju sagatavoja Ieva Rodiņa, Ogres teātra vadītāja