Ceturtdiena, 09.10.2025 21:00
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:00
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 28. jūnijs, 2021 13:00

Ar trim brīvdabas izrādēm "Skroderdienas Silmačos" 2020./2021. gada sezonu noslēdzis Ogres teātris!

Ar trim brīvdabas izrādēm "Skroderdienas Silmačos" 2020./2021. gada sezonu noslēdzis Ogres teātris!
Pirmdiena, 28. jūnijs, 2021 13:00

Ar trim brīvdabas izrādēm "Skroderdienas Silmačos" 2020./2021. gada sezonu noslēdzis Ogres teātris!

"Ogres teātrim 2020./2021. gada sezona bijusi sarežģīta un aktīva – pateicoties Ogres novada pašvaldības atbalstam, 2020. gada oktobrī ieguvām profesionāla pilsētas jeb reģionāla teātra statusu, piedzīvojām klātienes pirmizrādi jauniestudējumam "Lai dzīvo Bušona!". Pandēmijas ierobežojumu laikā meklējām tādas mākslinieciskas izpausmes un iniciatīvas, kuras mūs pašus kaut kādā veidā bagātinātu un kuras varētu būt interesantas mūsu skatītāju/klausītāju auditorijai," stāsta Ogres teātra mākslinieciskais vadītājs, režisors Jānis Kaijaks.

Šajā sezonā Ogres teātris nospēlējis 11 klātienes izrādes, kā arī radījis trīs digitālos projektus – Ziemassvētku uzvedumu "Gudro dāvana", Kārļa Skalbes audiopasaku lasījumu ciklu, kā arī Zoom izrādi "Pasaka par paputējušo karaļvalsti". Aktieris Guntis Kolbergs Latvijas Nacionālā kultūras centra skatē "Gada izrāde" ieguvis titulu "Gada aktieris 2020" par Ervē lomu izrādē "Rītdiena ir tālu".


Ogres teātra darbību atbalstījusi Ogres novada pašvaldība, Valsts Kultūrkapitāla fonds, SIA "Ogres galdnieks", "Oriflame", "Remedica", "Fazer Latvija", Turkalnes muižas alus un sidra darītava, "Cannelle Bakery", "Redzes ekselences centrs", "L’Occitane".


Līdz 1. jūlijam vietnē YouTube bez maksas skatāma Zoom izrāde visai ģimenei "Pasaka par paputējušo karaļvalsti", savukārt vēl visu vasaru platformā Soundcloud bez maksas klausāmi Kārļa Skalbes pasaku audiolasījumi, kuros 9 labi un mazāk zināmas klasiķa pasakas ierunājuši dažādi Ogres teātra aktieri.
Pēc neilgas atpūtas Ogres teātris turpinās darbu pie iesāktajiem jauniestudējumiem, tostarp trīs monoizrāžu cikla "Vakars ar Kokto", kas būs skatāms jau rudenī.

Teātris sezonu atsāks augustā ar klātienes izrādēm "Lai dzīvo Bušona!" Ogres Kultūras centra Lielajā zālē.
Ogres teātra jaunumiem iespējams sekot līdzi Ogres teātra mājaslapā www.ogresteatris.lv un sociālajos tīklos: Facebook.com/Ogresteatris/, Instagram.com/ogresteatris.lv/.

Informāciju sagatavoja Ieva Rodiņa, Ogres teātra vadītāja

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?