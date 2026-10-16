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Piektdiena, 16. oktobris, 2026 09:48

Arī Gints no Ikšķiles vidusskolas kāps zinību kalnā. Skaties, kā viņam izdosies!

OgreNet
Arī Gints no Ikšķiles vidusskolas kāps zinību kalnā. Skaties, kā viņam izdosies!
Publicitātes foto - 6. klašu 2.pusfināla dalībnieki
Piektdiena, 16. oktobris, 2026 09:48

Arī Gints no Ikšķiles vidusskolas kāps zinību kalnā. Skaties, kā viņam izdosies!

OgreNet

"Visa dzīve ir kā kāpiens kalnā, bet kuri divi gudrinieki sasniegs spēles "Gudrs, vēl gudrāks" virsotni? " to jautā LTV raidījuma vadītājs un aicina jau šovakar sekot līdzi 6. klašu 3. pusfinālam. Tajā piedalīsies arī Gints Mazurs no Ikšķiles vidusskolas. Studijā viesos būs grupa "YŪT" ar dziesmu "Divatā".

Daudzu iemīļotais jauniešu raidījums šovakar būs skatāms plkst. 18.50 LTV1. Tajā piedalīsies un uz daudziem grūtiem jautājumiem atbildes meklēs divpadsmit skolēni:


Aleksandrs Liepiņš, Privātā pamatskola "Domdaris"
Agnese Kopilova, Salaspils 1. vidusskola
Ērika Batalauska, Rīgas 45. vidusskola
Nele Some-Tiesnese, Salacgrīvas vidusskola
Olivers Novickis, Baložu vidusskola
Žanete Kļaviņa, Rīgas Valda Zālīša sākumskola
Gints Mazurs, Ikšķiles vidusskola
Katrīna Jēkabsone, Saldus vidusskola
Agate Simanoviča, Rīgas 64. vidusskola
Adrija Jonkusa, Aizputes vidusskola
Marats Karlsons, Staļģenes pamatskola
Liliāna Leikuse, Daugavpils Saskaņas pamatskola

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