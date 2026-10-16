Arī Gints no Ikšķiles vidusskolas kāps zinību kalnā. Skaties, kā viņam izdosies!

Daudzu iemīļotais jauniešu raidījums šovakar būs skatāms plkst. 18.50 LTV1. Tajā piedalīsies un uz daudziem grūtiem jautājumiem atbildes meklēs divpadsmit skolēni:
Aleksandrs Liepiņš, Privātā pamatskola "Domdaris"
Agnese Kopilova, Salaspils 1. vidusskola
Ērika Batalauska, Rīgas 45. vidusskola
Nele Some-Tiesnese, Salacgrīvas vidusskola
Olivers Novickis, Baložu vidusskola
Žanete Kļaviņa, Rīgas Valda Zālīša sākumskola
Gints Mazurs, Ikšķiles vidusskola
Katrīna Jēkabsone, Saldus vidusskola
Agate Simanoviča, Rīgas 64. vidusskola
Adrija Jonkusa, Aizputes vidusskola
Marats Karlsons, Staļģenes pamatskola
Liliāna Leikuse, Daugavpils Saskaņas pamatskola