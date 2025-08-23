Arī jaunajā mācību gadā Ogres novada skolēni varēs turpināt izmantot braukšanas maksas atvieglojumus

Braukšanas maksas atvieglojumi pienākas visiem Ogres novada vispārējās izglītības iestāžu skolēniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ogres novada administratīvajā teritorijā un kuriem tā atrodas tālāk par vienu kilometru no izglītības iestādes, un pašvaldība nenodrošina specializētus skolēnu pārvadājumus.
Atvieglojumi ir spēkā tikai mācību dienās, dodoties uz skolu un atpakaļ. Tie netiek piemēroti brīvdienās, valsts svētku dienās un skolēnu brīvlaikos, atzīmē pašvaldības pārstāvji.
Lai izmantotu atlaidi, skolēnam transportlīdzekļa vadītājam, kasierim vai konduktoram jāuzrāda derīga Ogres novada skolēna karte ar atbilstošu braukšanas maksas atvieglojuma uzlīmi. Ir trīs uzlīmju veidi, kas nosaka atvieglojumu piemērošanu konkrētos maršrutos:
- "Pilsēta" – izmantojama tikai Ogres pilsētas autobusu maršrutos;
- "Novads" – izmantojama autobusu reģionālajos maršrutos Ogres novadā, izņemot pilsētas maršrutus, kā arī vilcienā posmā starp pieturām "Saulkalne" un "Jumprava".
- "Pilsēta/novads" – izmantojama gan Ogres pilsētas autobusu maršrutos, gan visos autobusu reģionālajos maršrutos Ogres novadā, gan vilcienā posmā starp pieturām "Saulkalne" un "Jumprava".
Lai atvieglotu mācību gada sākumu, no 1. līdz 15. septembrim atvieglojumus varēs izmantot, uzrādot tikai derīgu Ogres novada skolēna karti, pat ja uz tās vēl nav attiecīgās uzlīmes, vēsta pašvaldībā.
Ja skolēnam nav līdzi derīgas kartes vai tehnisku iemeslu dēļ atlaidi nav iespējams piemērot, biļete jāiegādājas par pilnu cenu. Izdevumus vēlāk var kompensēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu savā izglītības iestādē. Jāņem vērā: ja vilciena stacijā darbojas kase, bet biļete tiek iegādāta pie konduktora, būs jāmaksā piemaksa 1,00 eiro apmērā, ko pašvaldība nekompensē.
Ogres novada pašvaldība aicina vecākus un skolēnus savlaicīgi pārliecināties par skolēna kartes derīgumu, lai nodrošinātu ērtu pārvietošanos visa mācību gada garumā. Papildu informāciju var saņemt Ogres novada Izglītības pārvaldē, zvanot pa tālruni 65030340 vai rakstot uz e-pasta adresi .