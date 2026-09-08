Arī Ogres novadā darbu sāks jaunie STEM skolotāji no programmas "Iespējamā misija"

“Pirmais septembris programmas dalībniekiem ir ne tikai jauna mācību gada sākums, bet arī jauna profesionālā posma sākums. Viņi skolā ienāk ar zināšanām un pieredzi savās jomās, bet skolotāja profesiju apgūst praksē – mācoties no skolēniem, kolēģiem un mentoriem. Mēs vēlamies, lai šie jaunie skolotāji ne tikai māca STEM priekšmetus, bet arī palīdz skolēniem ieraudzīt, kā zināšanas, ko viņi apgūst klasē, ir saistītas ar reālo pasauli un viņu nākotnes iespējām,” uzsver programmas vadītāja Terēze Stālmane.
Programmas dalībnieki mācīs dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātiku (STEM) kopumā 18 skolās desmit pašvaldībās. Līdzās Ogres novadam jaunie skolotāji strādās arī Aizkraukles, Mārupes, Jelgavas, Līvānu, Smiltenes un Ventspils novados, kā arī Rīgā.
Pirms darba uzsākšanas skolās jaunie pedagogi izgāja intensīvu sagatavošanos — četru nedēļu laikā viņi apguva mācīšanas pamatus un līderības prasmes, kā arī praktiski izmēģināja skolotāja darbu, vadot nodarbības bērnu dienas nometnē.
Ar to gan sagatavošanās nebeidzas. Turpmākos divus gadus jaunie skolotāji darbu skolās apvienos ar profesionālās izaugsmes programmu un saņems pieredzējušu mentoru atbalstu, kas palīdzēs viņiem nostiprināties pedagoga profesijā.
Programmas mērķis nav tikai sagatavot jaunus skolotājus, bet veidot spēcīgus līderus, kuri rada ilgtermiņa pārmaiņas izglītībā. To apliecina arī programmas statistika – aptuveni 80% "Iespējamās misijas" absolventu pēc programmas noslēguma turpina darbu izglītības jomā. Viņi kļūst par skolu vadītājiem un dibinātājiem, strādā izglītības pārvaldē, veido izglītības politiku un rada inovācijas privātajā sektorā, kas ietekmē mācību procesu visā Latvijā.
"Katrs jauns STEM priekšmetu skolotājs, kas ienāk skolā un spēj raisīt jauniešos interesi par dabaszinātnēm, tehnoloģijām, inženierzinātnēm un matemātiku, ir nozīmīgs ieguldījums ilgtspējīgā sabiedrībā un Latvijas nākotnes konkurētspējā. Tieši skolā veidojas nākamie inženieri, zinātnieki un datu speciālisti, kuri stiprinās valsts ekonomiku nākotnē,” saka energouzņēmuma Enefit vadītājs Latvijā Mārtiņš Vancāns.
Programma tiek īstenota sadarbībā ar energokompāniju "Enefit", un tās mērķis ir piesaistīt izglītībai STEM jomu profesionāļus, tādējādi mazinot šo priekšmetu skolotāju trūkumu Latvijas skolās.