Arī Ogres novada norisinās Medus diena dravā 2025

Pasākums "Medus diena dravā" 2025 norisinās vairāk nekā 25 biškopju saimniecībās. Pasākuma ietvaros biškopja pavadībā būs iespēja iepazīt dažādas medus garšas un ielūkoties dravā, sajust dravas smaržas un skaņas. Šī ir lieliska iespēja, lai klātienē iepazītu medus bišu nozīmi dabā un nogaršot biškopības produktus.

Dravā ar iepriekšēju pieteikšanos tiek gaidīti gan individuāli apmeklētāji, gan ģimenes un draugu grupas. Lai izvēlētos piemērotāko biškopja saimniecību un pieteiktu apmeklējumu, interesenti tiek aicināti doties uz "Medus diena dravā" 2025 norises karti medus.lv.

Ogres novadā  pasākumā piedalās piecas biškopju saimniecības no Ogresgala, Madlienas, Lēdmanes un Lielvārdes pagastiem.

Vairāk informācijas par pasākumu pieejama medus.lv sociālajos tīklos – Facebook un Instagram.
Pasākuma mērķis ir iepazīstināt ar medus un pārējo biškopības produktu iegūšanu un pielietošanas iespējām, kā arī pievērst uzmanību biškopja aroda un medus bišu nozīmei apputeksnēšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Pasākums tiek realizēts tirgus veicināšanas programmas“ ES medus – gards un videi draudzīgs” ietvaros.

