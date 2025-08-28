Arī Ogres novada norisinās Medus diena dravā 2025

Dravā ar iepriekšēju pieteikšanos tiek gaidīti gan individuāli apmeklētāji, gan ģimenes un draugu grupas. Lai izvēlētos piemērotāko biškopja saimniecību un pieteiktu apmeklējumu, interesenti tiek aicināti doties uz "Medus diena dravā" 2025 norises karti medus.lv.
Ogres novadā pasākumā piedalās piecas biškopju saimniecības no Ogresgala, Madlienas, Lēdmanes un Lielvārdes pagastiem.
Vairāk informācijas par pasākumu pieejama medus.lv sociālajos tīklos – Facebook un Instagram.
Pasākuma mērķis ir iepazīstināt ar medus un pārējo biškopības produktu iegūšanu un pielietošanas iespējām, kā arī pievērst uzmanību biškopja aroda un medus bišu nozīmei apputeksnēšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Pasākums tiek realizēts tirgus veicināšanas programmas“ ES medus – gards un videi draudzīgs” ietvaros.