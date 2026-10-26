Arī Ogres Skolotāju kamerkoris Lāčplēša dienā dziedās Garūtas kantāti "Dievs, Tava zeme deg!"

Vairāk nekā 100 dziedātāju kopkoris
Līdzās Ogres Skolotāju kamerkorim koncertā piedalīsies Rīgas Lutera draudzes koris, Rīgas Praktiskās estētikas skolas jauktais koris "Anima Mea" un Talsu 2. vidusskolas jauktais koris "Talsis". Vairāk nekā 100 dziedātāju kopkori stundu garajā koncertā diriģēs Matīss Tučs, Ivars Krauze un Jēkabs Krists Kalniņš.
Ērģeles spēlēs Rūta Kaprāne, bet solopartijas izpildīs tenors Mārtiņš Zvīgulis un bass Eduards Vācietis. Programmā līdzās Garūtas kantātei iekļauti arī vairāki Pētera Vaska un Uģa Prauliņa darbi.
Rīgas Lutera draudzes kora diriģents un viens no koncerta organizatoriem Matīss Tučs uzsver, ka kantāte Lāčplēša dienā skanēs baznīcā, kur tā savulaik pirmo reizi tika atskaņota. Viņaprāt, koncerts būs iespēja pārdomāt Latvijas vēstures skarbākos brīžus un novērtēt to, ka varam dzīvot brīvā Latvijā.
Noslēgums četru koncertu ciklam
Koncerts Svētās Ģertrūdes baznīcā noslēgs četru koncertu ciklu, kura norisei izvēlēti Latvijas tautai nozīmīgi datumi un vietas. Cikls aizsākās 25. martā Jūrmalas Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, pieminot 1949. gada deportāciju un komunistiskā genocīda upurus. Tam sekoja koncerti 3. maijā Talsu evaņģēliski luteriskajā baznīcā un 14. jūnijā Rīgas Lutera baznīcā.
Kantāte "Dievs, Tava zeme deg!" tapusi 1944. gadā. Kā stāsta organizatori, pirmatskaņojumā Svētās Ģertrūdes baznīca bijusi tik pārpildīta, ka kantātes vārdu autors, dzejnieks Andrejs Eglītis, to klausījies, stāvot uz ielas. Ērģeles spēlējusi pati komponiste, pēdējā brīdī aizstājot saslimušo Alfrēdu Kalniņu.
Pēc gadu desmitiem ilga aizlieguma kantāte Latvijā atkal izskanēja Atmodas laikā – 1988. gadā kora "Ave Sol" un Imanta Kokara izpildījumā.
Koncerts "Dievs, Tava zeme deg!" 11. novembrī plkst. 19.30, Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes baznīca