Pakalpojumi, kuri pieejami tikai reģistrētajiem lietotājiem:
*3td.lv e-grāmatu bibliotēka https://www.3td.lv
-Saņem autorizācijas datus un lasi savas iemīļotās grāmatas tiešsaistē.
*Letonika.lv https://www.letonika.lv
-Saņem attālinātās pieejas datus un izmanto enciklopēdijas, vārdnīcas, valodas uzziņas un citus informācijas resursus tiešsaistē.
Pakalpojumi, kuri pieejami ikvienam:
*lndb.lv digitālā bibliotēka https://www.lndb.lv
*#Ēkultūra digitālie resursi un E-pakalpojumi | Kultūras ministrija šeit:
*Iepriekš bibliotēkā paņemto grāmatu nodošanai aicinām izmantot grāmatu nodošanas iekārtu/kasti, kas atrodas pie Ogres Centrālās bibliotēkas ēkas Brīvības ielā 35, Ogrē.
Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar bibliotēku e-pastā vai pa mobilo tālruni 25456699
Informāciju sagatavoja Aija Bremšmite, Ogres Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre