Ceturtdiena, 21. oktobris, 2021 12:05

Ārkārtas situācijas laikā Ogres Centrālā bibliotēka slēgta

Sakarā ar Ministru kabineta 20. oktobra lēmumu Ogres Centrālā bibliotēka apmeklētājiem slēgta no 21. oktobra līdz 14. novembrim.Aicinām izmantot bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus attālināti!

Pakalpojumi, kuri pieejami tikai reģistrētajiem lietotājiem:
*3td.lv e-grāmatu bibliotēka https://www.3td.lv
-Saņem autorizācijas datus un lasi savas iemīļotās grāmatas tiešsaistē.

*Letonika.lv https://www.letonika.lv
-Saņem attālinātās pieejas datus un izmanto enciklopēdijas, vārdnīcas, valodas uzziņas un citus informācijas resursus tiešsaistē.

Pakalpojumi, kuri pieejami ikvienam:
*lndb.lv digitālā bibliotēka https://www.lndb.lv

*#Ēkultūra digitālie resursi un E-pakalpojumi | Kultūras ministrija šeit: 

*Iepriekš bibliotēkā paņemto grāmatu nodošanai aicinām izmantot grāmatu nodošanas iekārtu/kasti, kas atrodas pie Ogres Centrālās bibliotēkas ēkas Brīvības ielā 35, Ogrē.

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar bibliotēku e-pastā  vai pa mobilo tālruni 25456699

Informāciju sagatavoja Aija Bremšmite, Ogres Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre

