Pirmdiena, 9. februāris, 2026 14:43

Asociācija “Ģimene”: izglītības iegūšanas ierobežojumi Latvijā rada risku pietuvoties Krievijas praksei

Viktorija Slavinska-Kostigova
Ilustratīvs attēls no unsplash.com
Biedrība Asociācija “Ģimene”, kas iestājas par ģimeņu, vecāku un bērnu pamattiesību aizsardzību, aicina Saeimu pašreizējā redakcijā neturpināt virzīt likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā” (865/Lp14), kas paredz būtiskus ierobežojumus tālmācībai un mājmācībai pamatizglītības pirmajā posmā 1.–6. klase. Lai ilustrētu iespējamos riskus, Asociācija “Ģimene” pievērš uzmanību līdzīgiem procesiem krievijā, kur 2026. gada janvārī Valsts domes deputāts Iļja Volfsons ierosināja būtiski pastiprināt kontroli pār mājmācību. Priekšlikumi paredz starpinstitūciju komisiju izveidi pārejai uz mājmācību, biežāku obligāto atestāciju un piespiedu atgriešanos skolā nepietiekamu vērtējumu gadījumā.

Asociācija ar atkārtotu vēstuli vērsusies pie Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājas Zariņas Stūres, norādot, ka iecerētās izmaiņas var radīt nesamērīgus šķēršļus ģimenēm, īpaši gadījumos, kad alternatīvas izglītības formas ir balstītas bērna individuālajās vajadzībās.

“Augstu novērtējam centienus stiprināt izglītības kvalitāti Latvijā, tomēr uzskatām, ka piedāvātie ierobežojumi tālmācībai un mājmācībai pamatizglītības pirmajā posmā var radīt nevajadzīgus un nesamērīgus šķēršļus ģimenēm un bērniem,” norāda Asociācija “Ģimene”.

Biedrība uzsver, ka vecāku tiesību ierobežošana izglītības izvēlē var nonākt pretrunā ar starptautiskajām cilvēktiesību normām, tostarp ANO Bērnu tiesību konvencijas 18. pantu un ANO Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 13. pantu.

“Asociācijas ieskatā šie ierobežojumi nav pietiekami saskaņoti ar starptautiskajām cilvēktiesību normām. Gadījumā, ja tie tiktu pieņemti, būtu jāapsver iespēja aizstāvēt vecāku un bērnu tiesības gan Latvijas, gan starptautiskajās tiesu instancēs,” teikts vēstulē.

Vienlaikus biedrība brīdina, ka šāds tiesvedības process prasītu ievērojamus administratīvos resursus un varētu nelabvēlīgi ietekmēt politisko procesu, kā arī koalīcijas partneru reputāciju. “Esam pārliecināti, ka šāds attīstības scenārijs nav nevienas iesaistītās puses interesēs,” uzsver Asociācija.

“Šīs iniciatīvas atspoguļo tendenci pastiprināt valsts uzraudzību pār alternatīvām izglītības formām, mazinot vecāku autonomiju un iespējas nodrošināt bērnam individualizētu pieeju,” norāda Asociācija, piebilstot, ka demokrātiskā un Eiropas Savienības dalībvalstī kā Latvija pastāv risks pietuvoties autoritārākiem izglītības politikas modeļiem. Piemēram, kā tas notiek krievijā.

Biedrība aicina Saeimas deputātus atkārtoti iepazīties ar iepriekš iesniegtajiem argumentiem un starptautisko tiesību normu atsaucēm, lai rastu sabalansētu risinājumu. “Mūsuprāt, ir iespējams nodrošināt augstu izglītības kvalitāti, vienlaikus respektējot ģimeņu tiesības uz izvēli un izvairoties no liekas birokrātijas,” uzsver Asociācija “Ģimene”.

Asociācija arī atgādina, ka Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs jau ir nodevis likumu otrreizējai caurlūkošanai, aicinot atlikt izmaiņu ieviešanu vismaz līdz 2027. gadam. Biedrības ieskatā tas dod iespēju pārdomāti pilnveidot regulējumu, ņemot vērā sabiedrības bažas un ekspertu ieteikumus.

“Esam pārliecināti, ka konstruktīvā dialogā iespējams rast līdzsvarotu pieeju, kas patiesi kalpo bērna labākajām interesēm un stiprina uzticēšanos starp ģimenēm un valsti,” norāda Asociācija.

