Asociācijas pārstāvji skaidro, ka saskaņā ar ANO Bērnu tiesību konvencijas 18. panta pirmo daļu vecāki vai aizbildņi ir galvenās personas, kas atbildīgas par bērna audzināšanu un attīstību, un viņu galvenais pienākums ir gādāt par bērna interesēm. Turklāt konvencijas 3. panta pirmā daļa nosaka, ka visos lēmumos, kas skar bērnu, primāri jāņem vērā bērna intereses. Šie starptautiskie standarti uzsver, ka vecāki ir primārie lēmumu pieņēmēji par bērna izglītību, ņemot vērā individuālās vajadzības un ģimenes apstākļus.
Tāpat Latvijas Civillikuma 177.pants paredz, ka līdz pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā, un aizgādības tiesības paredz arī vecāku pienākumu nodrošināt bērna izglītošanu un audzināšanu, pēc iespējas ievērojot bērna individualitāti, spējas un intereses.
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 11.panta pirmā daļa uzliek valstij un pašvaldībai pienākumu nodrošināt bērna vajadzībām atbilstošus individuālus pedagoģiskā un psiholoģiskā un psiholoģiskā atbalsta pasākumus valsts, pašvaldību un privātajās mācību iestādēs.
"Asociācija Ģimene" uzrunājot deputātus, uzsver, ka plānotie grozījumi riskē neproporcionāli ierobežot vecāku tiesības lemt par bērna izglītības formu, ņemot vērā konkrēta bērna individualitāti, vajadzības, intereses, veselības vai ģimenes apstākļus. "Tāds regulējums apdraud bērna tiesības uz piemērotu izglītību un neatbilst gan Bērnu tiesību konvencijas, gan Bērnu tiesību aizsardzības likuma principiem un ir pretēji likumā noteiktajam valsts pienākumam nodrošināt bērna vajadzībām atbilstošus individuālus pedagoģiskā un psiholoģiskā atbalsta pasākumus," rakstīts vēstulē.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, biedrība “Asociācija Ģimene” aicina Saeimas deputātus neatbalstīt plānotos grozījumus Izglītības likumā un saglabāt vecāku primāro lomu lēmumu pieņemšanā par bērna izglītības formu, respektējot bērna intereses, individuālās vajadzības un ģimenes situāciju.
Tā vietā deputāti tiek aicināti nodrošināt, ka izglītības politika Latvijā atbilst starptautiskajiem standartiem, īpaši ANO Bērnu tiesību konvencijai un Latvijas Bērnu tiesību aizsardzības likumam.