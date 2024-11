Foto no personīgā ģimenes arhīva

Iedvesmojošā astoņgadniece, kura šovasar izlasīja 43 grāmatas! Tā ir Lote no Ogres. Viktorija Slavinska-Kostigova

“Vai šī nav tava Lote?” tādu jautājumu reiz mamma Sintija saņēma no draudzenes. Telefonā atsūtītajā bildē kāda maza meitene soļoja pa ceļu pilnībā iegrimusi grāmatā. Jā, tā bija viņas Lote! Aizvadītajā vasarā meita pat saņēma no bibliotēkas diplomu ar īpašu atzinību par izlasītajām 43 grāmatām. Mamma Sintija Gruze labprāt dalās ar “Ogrenet” par lasīšanas kultūru viņas mājās, kur tiek audzināti četri bērni. Sarunai savā vārda dienā pievienojas arī cītīgā Ogres Centrālās bibliotēkas viena no aktīvākajām jaunākajām lasītājām – astoņgadīgā Lote. Mamma saka, ka bibliotēka ir kļuvusi par gluži vai otrajām mājām. Lotes jaunākais brālītis Haralds, kuram burtu apgūšana ir tikai vēl priekšā, bibliotēkā tika sumināts kā jaunākais apmeklētājs, jo kopā ar mammu tur bija četru dienu vecumā.