ASV armijas Eiropas un Āfrikas karavīru ansamblis virsleitnanta Kurrana Šenka vadībā tika dibināts 1963. gadā, lai ar muzikāliem priekšnesumiem atbalstītu dienošos karavīrus. Lielākā daļa ansambļa dalībnieku pirms armijas nav bijuši saistīti ar mūziku. Šie karavīri tiek atlasīti konkursa noklausīšanās procesā. Viņi saņem intensīvu apmācību, lai pilnveidotu vokālās, dejas un teātra prasmes. Šis ansamblis ir viens no piecām pilna laika kora grupām ASV armijā.
ASV armijas Eiropas un Āfrikas grupa un ansamblis katru gadu veic vairāk nekā 200 muzikālās misijas Eiropā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā.