Projekta mērķis – koordinēta rīcība sociālās atstumtības un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska samazināšanai bērniem un jauniešiem, vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības satura apguves sekmēšana, attīstot integrētu skolas-kopienas jeb pašvaldības izglītības ekosistēmas pieeju, veicinot starpinstitūciju sadarbību un izglītojamā vecāku (personu, kas realizē aizgādību) iesaisti izglītības procesā.
Jau no 2025. gada oktoba vairums Ogres novada izglītības iestādes ir izmantojušas iespēju iesaistīties projektā “Skola – kopienā”. Mācību gada 1.semestrī Ogres novadā uzsākts atbalsts skolēniem, kuri atkārtoti mācās 9.klasē, kā arī sniegts atbalsts 2.-3.klašu skolēnu lasītprasmes veicināšanai. Ar mācību gada 2.semestri atbalsts lasītprasmē tiks nodrošināts arī 1.klašu skolēniem, kuriem 1.semestrī projekta ietvaros noteikts adaptācijas periods jaunajā vidē, uzsākot skolas gaitas izglītības iestādēs. Šī mācību semestra ietvaros sniegts atbalsts teju 180 skolēniem novadā.
Mācību gada 2.semestrī iesaistoties dažādās projekta aktivitātēs,dalība projektā tiek plānota visās Ogres novada izglītības iestādēs, kur bez atbalsta lasītprasmes veicināšanai 1.-3. klasei un atbalsta skolēniem, kuri atkārtoti mācās 9.klasē, tiek plānots uzsākt arī konsultatīvo atbalstu skolēniem ar sociālās atstumtības un priekšlaicīgas mācību pamešanas riskiem no 1.-12.klasei, kā arī plānota VIAA apmācītu mentoru iesaiste projekta ietvaros.
Projekta īstenošana tiek plānota līdz 2029.gada 31.augustam, kur papildus esošajām aktivitātēm tiek plānoti iniciatīvu un partnerības projekti, kā arī mērķsadarbības un izglītojošu pasākumu īstenošana.
- Iniciatīvu projektus, kas veicina sadarbību starp izglītības iestādēm un vietējām kopienām, piedāvā papildināt izglītības iespējas ārpus mācību programmas un stiprina pilsonisko līdzdalību ar mērķi mazināt sociālās atstumtības un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus.
- Partnerības projektus, kuru uzdevums ir atbalstīt skolēnus, pedagogus un vecākus mācībām latviešu valodā, kā arī veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu starp izglītības iestādēm.
Par projektu “Skola-kopienā” informācija pieejama šeit: https://www.skola-kopiena.lv/news
Pasākumi tiek organizēti Eiropas Sociālā fonda Plus projekta Nr. 4.2.3.1/1/24/I/001 “Skola – kopienā” ietvaros.