Šī izrāde ir atcelta!(Iepriekš izrāde tika pārcelta no 20.05.2020. plkst. 19.00 un 24.10.2020. plkst. 19.00)
Nauda par iegādātajām biļetēm internetā pircējiem tiks atgriezta uz kontu, no kura iegādātas biļetes. BIĻEŠU PARADĪZES tirdzniecības vietās iegādātās biļetes var atgriezt BIĻEŠU PARADĪZES kasēs. Lūdzam ņemt vērā, ka sakarā ar ārkārtas stāvokļa ierobežojumiem, kases var būt slēgtas. Lūdzam sekot informācijai par darba laikiem šeit:
Ogres novada Kultūras centra kases darba laiks:
Otrdienās 12.00 -15.00
Ceturtdienās 12.00 – 15.00
Pēc ārkārtējās situācijas beigām, kad būs atļauti klātienes pasākumi, tiks izsludināti jaunie izrāžu datumi un norises vietas. Aicinām sekot līdzi informācijai biļešu paradīzes mājas lapā: www.bilesuparadize.lv.