Informējam, ka 17. martā plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centrā paredzētais PLENĒRA KONCERTS tiek atcelts. Nauda par biļetēm, kas iegādātas interneta veikalā www.bilesuparadize.lv, automātiski tiek atgriezta uz biļešu pircēja bankas kontu.
Klātienē iegādātās biļetes iespējams atgriezt jebkurā Biļešu Paradīzes kasē.
Ogres novada Kultūras centrs un mākslinieki atvainojas par sagādātajām neērtībām.