Ceturtdiena, 09.10.2025 22:58
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:58
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 24. februāris, 2022 10:08

Atcelts 17. martā plānotais PLENĒRA KONCERTS

ONKC
Atcelts 17. martā plānotais PLENĒRA KONCERTS
Ceturtdiena, 24. februāris, 2022 10:08

Atcelts 17. martā plānotais PLENĒRA KONCERTS

ONKC

Informējam, ka 17. martā plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centrā paredzētais PLENĒRA KONCERTS tiek atcelts. Nauda par biļetēm, kas iegādātas interneta veikalā www.bilesuparadize.lv, automātiski tiek atgriezta uz biļešu pircēja bankas kontu.

Klātienē iegādātās biļetes iespējams atgriezt jebkurā Biļešu Paradīzes kasē.

Ogres novada Kultūras centrs un mākslinieki atvainojas par sagādātajām neērtībām.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?