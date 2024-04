Atkārtoti izsludina jauniešu iniciatīvu ideju projektu konkursu

Ja Tu esi Ogres novada jaunietis vecumā no 12 līdz 25 gadiem un Tev ir ideja, izmanto iespēju saņemt finansējumu līdz pat 700 euro savas ieceres īstenošanai. Iesniedz projektu no 2022. gada 5. jūlija līdz 8. augustam un īsteno to no 25. augusta līdz 20. novembrim! Projekta iesniedzēju grupā jābūt vismaz vienai personai, kura sasniegusi 18 gadu vecumu un kura uzņemas atbildību par projekta īstenošanu un finansiālajām saistībām.

4. jūlijā plkst.16.00 tiks organizētās mācības “Jauniešu [ie]spēju laboratorija”, piesaki dalību līdz 3. jūlijam (ieskaitot) – https://ej.uz/jauniesu_ie-speja. Mācībās tiks stāstīts par konkursu un par konkursa pieteikuma sagatavošanu.

Ogres novada jauniešu iniciatīvu ideju projekta konkursa kopējais budžets ir 5000,00 euro. Maksimālais pašvaldības finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam projektam:

-projekta iesniedzējiem 12-14 gadu vecuma grupā - 300 euro;

-projekta iesniedzējiem 15-17 gadu vecuma grupā - 500 euro;

-projekta iesniedzējiem 18-25 gadu vecuma grupā - 700 euro.

Konkursu finansē Ogres novada pašvaldība un organizē Ogres novada Izglītības pārvalde.

Projektu var iesniegt jauniešu grupa, kurā ir vismaz trīs jaunieši. Finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:

-jauniešu neformālās mācīšanās pasākumiem un aktivitātēm;

-aktivitātēm brīvā dabā un jauniešu brīvā laika lietderīgai izmantošana;

-jauniešu informētība, līdzdalība sabiedrības dzīvē un pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā;

-nodarbinātība, karjeras izglītība un jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā Ogres novadā;

-jauniešu sociālo riska grupu integrācija;

-veselīga dzīvesveida veicināšana;

-vides aizsardzības pasākumi Ogres novadā;

-radošai pašizpausmei;

-novada attīstība, labiekārtošana un jauniešiem draudzīgas un atvērtas vides veidošana, novada tēla veidošana un popularizēšana jauniešu vidū novadā un valstī.

Konkursa mērķis ir veicināt Ogres novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot jauniešu veselīgu dzīvesveidu, vērtību orientāciju un aktīvu sabiedrisko līdzdalību.

Vairāk informācijas par projektu konkursu “Jauniešu [ie]spēja”:

Jaunatnes lietu speciāliste Dace Nikolaisone, ​tālrunis: 65020461, 29242782, e-pasts:

Jaunatnes darbiniece Zita Bērziņa-Igaune, e-pasts:

Saistītie dokumenti šeit: