Ogres Centrālās bibliotēkas ēka būvēta ar līmētā koka konstrukciju tehnoloģiju, kas to ierindo kā vienu no pirmajām ar šādu metodi celtajām sabiedriskajām ēkām Latvijā. Jaunās ēkas nesošajās konstrukcijās izmantoti vairāk kā 800 kubikmetri koksnes, uzstādīti saules paneļi, zaļā augu siena, kas tiek laistīta izmantojot lietus ūdeni un īpaša apkures sistēma, tādejādi ienesot jaunu standartu energoefektīvu koka konstrukciju būvju celtniecībā.
"Šī diena mums parāda to, ka sapņi var arī piepildīties. Četrus gadus atpakaļ mēs sākām sapņot un līdz sapņa piepildījumam esam nonākuši tagad. Es gribētu pateikt lielu paldies tiem, kas palīdzēja šim sapnim piepildīties. Mēs bieži vien mīlam lamāt valdību, bet pašvaldība ar valdību strādājot roku rokā, spēj paveikt brīnumus.," pateicību atbalstu sniegušajiem ministriem, būvniekiem un visiem, kas ar lielu entuziasmu iesaistījušies projekta realizācijā, pauda Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.
Īpaši pateicības vārdi tik veltīti arī ēkas arhitektam Rūdim Rubenim, kuram jaunā Ogres Centrālās bibliotēkās ēka ir diplomdarbs, studējot Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātē.
Ēkas svinīgajā atklāšanā klāt bija arī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, kultūras ministrs Nauris Puntulis , AS "RERE Grupa" valdes priekšsēdētājs Guntis Āboltiņš-Āboliņš un Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Vitenbergs.
"Šī ir jauna dvesma mūsu arhitektūrā, mūsu pilsētās un ir skaidrs, ka šī ir mūsu nākotne," paužot cerību, ka šī būve būs labs piemērs arī citām pilsētām, ēkas atklāšanas ceremonijā sacīja zemkopības ministrs Kaspars Gerhards.
Savukārt kultūras ministrs Nauris Puntulis, skatoties uz jauno ēku atklāja, ka viņam grūti pateikt citu piemēru, kurā tik ļoti sasauktos tradicionālais ar inovatīvo un norādīja, ka drosmīgi risinājumi un inovācijas Ogrei nav svešas: "Ogres bibliotēka allaž ir bijusi sava ceļa gājēja, atceramies kaut vai pirmo bibliobusi, kas Latvijā pirmais sāka kursēt tieši no Ogres bibliotēkas."
Patiesu sajūsmu un mizu pateicību visiem, kas iesaistījušies bibliotēkas ēka tapšanā pauda Ogres Centrālās bibliotēkas vadītāja Jautrīte Mežjāne un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas Lidija Vītola, norādot, ka ar nepacietību, gaida to mirkli, kad varēs šeit uzņemt apmeklētājus.
Lidija Vītola atklāja, ka tieši pirms 99 gadiem šajā datumā tika izveidota un saules gaismu ieraudzīja Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa.
Atkalšanas ceremonijas dalībnieki bibliotēkai dāvāja grāmatas, tādejādi papildinot bibliotēkas krājumu. Īpašu grāmatu, kurā redzams ēkas tapšanas stāsts bija sarūpējis un bibliotēkai dāvāja arī ēkas būvnieks AS "RERE Grupa" un tā valdes priekšsēdētājs Guntis Āboltiņš-Āboliņš.
Plānots, ka Ogres centrālā bibliotēka apmeklētājus jaunajās telpās sāks uzņemt aptuveni pēc diviem mēnešiem, kad būs veikti visi nepieciešamie iekārtošanas darbi.