Aleksejs Naumovs ir Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, bijis tās rektors (2007–2017). Aktīvs Latvijas kultūras darbinieks, daudzu žūrijas komisiju loceklis, bijis LR Kultūras vēstnieks Francijā un viesprofesors vairākās "Eiropas mākslas augstskolās Izstādes atklāšanā mākslinieks atklāja, ka sadarbība ar Ogres Vēstures un mākslas muzeju sākusies pagājušajā gadā, kad tajā eksponēta izstāde Daugava", kurā atradies arī viens Alekseja Naumova darbs. Mākslinieks ar savu kundzi devies uz izstādes atklāšanu, bet, sajaucot datumus, atbraucis dienu ātrāk. Beigās viss izvērties lieliski, muzeja direktores pavadībā apskatīta izstāde un saņemt piedāvājums muzejā veidot personālizstādi. "Kāds laiciņš pagāja un tagad izstāde ir šeit," atklāja A. Naumovs.
Sveicot izstādes apmeklētājus un vēlot māksliniekam nezūdošu radošo garu un enerģijas plūdumu gan glezniecībā, gan arī citos radošajos procesos Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktore Evija Smiltniece teica; "Neskatoties uz saspringto situāciju kāda mums valda, es domāju, ka ir īstais brīdis tieši šai izstādei šeit muzejā. Tik krāsainai, košai, dzīvespriecīgai, emocionālai, pozitīvai un vienlaikus relaksējošai. Ceru, ka izstāde ikvienam sniegs pozitīvas, gaišas emocijas un kļūs par nelielu saliņu, kur patverties, relaksēties un just tās izjūtas un noskaņas, ko mākslinieks strādājot ir izjutis. Šeit var sajust karsto sauli, zilzaļos ūdeņus un zilās debesis. Iespējams tas ir tāpēc, ka mākslinieka darbnīca atrodas zem klaja debesjuma. Paldies māksliniekam par iespēju skatīt darbus arī ārpus Rīgas – Ogrē."
Mākslinieku bija ieradušies sveikt arī esošie un bijušie studenti, draugi un mākslas jomas pārstāvji.
Izstādē "Ainavas" apskatāmi darbi, ko mākslinieks šovasar gleznoja Francijā, uzturoties mākslas rezidencē Esparū pilī, kā arī gleznas no citiem A. Naumova radošajiem ceļojumiem. Izstāde Ogres Vēstures un mākslas muzejā skatāma līdz 21.novembrim.