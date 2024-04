Atklāta izstāde "Vilhelms Purvītis. Gadalaiki"

Izstādes atklāšanā nelielu ieskatu Vilhelma Purvīša daiļradē sniedza Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktore Evija Smiltniece, atgādinot, ka V. Purvītis ir licis pamatus ne tikai ainavu glezniecībai un Latvijas mākslas starptautiskajai atpazīstamībai, bet arī daudz ieguldījis Latvijas mākslas izglītībā un nacionālās mākslas kolekcijas veidošanā. V.Purvītis ir viens no nacionālās pašapziņas un identitātes nesējiem, kopā ar pārējiem simbolistiem gleznotājs iespaidojis gan Baltijas mākslas kopainu, gan visu Eiropas kultūru, turklāt gleznotāja 150 gadu jubileja iekļauta UNESCO 2022. gada svinamo dienu kalendārā.

E.Smiltniece pateicās kolēģiem, kuri ieguldījuši darbu izstādes tapšanā - Ingai Zvirbulei un māksliniekam, scenogrāfam Mārim Ruskulim, kā arī Latvijas Nacionālās mākslas muzejam un mākslas centram Zuzeum, personīgi Jānim Zuzānam, no kuru kolekcijām uz Ogri atceļojuši V.Purvīša oriģināldarbi.

Ogres novada Kultūras centra Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Laila Baumane atklāja, ka, gatavojoties izcilā novadnieka jubilejai, tika domāts, kā labāk par šo notikumu pastāstīt, kādu devīzi vai nosaukumu atrast, līdz tas radies - “Satiec Purvīti”. Ņemot par pamatu šo devīzi, Ogres novadā dažādi izzinoši, radoši, informatīvi pasākumi, pieminot izcilo mākslinieku, notiek jau kopš 3. marta, kad tiek atzīmēta V.Purvīša dzimšanas diena, – mākslinieka gleznu un reprodukciju izstādes, koncerti, gaismas projekcijas, meistarklases un citi pasākumi, kuros ikviens var iejusties mākslinieka lomā, radot savu mākslas darbu un iepazīt izcilo latviešu gleznotāju.

“Mēs izvēlējāmies parādīt Vilhelma Purvīša gleznas, kas gājušas bojā Otrā pasaules kara laikā un kuru reprodukcijas ir iekļautas 1946. gadā izdotā albumā. Tās vēl līdz pat jūnija vidum lielā formātā var apskatīt gājēju tunelī pie Ogres dzelzceļa stacijas,” norādīja L.Baumane, piebilstot, ka līdz ar mākslinieka gleznu izstādes atklāšanu muzejā 2. jūnijā tika atklāti vēl divi interesanti projekti – Ogres novada Kultūras centra mākslas zonā pie Vasaras dārza iespējams aplūkot multimediālu izstādi, kurā V.Purvīša gleznas atdzīvojas. Šī izstāde apskatāma līdz 19. jūnijam. Un vēl - no 2. jūnija Latvijā sācis kursēt AS “Pasažieru vilciens” vilciena sastāvs un AS “CATA” autobusi, kurus rotā Vilhelma Purvīša gleznu iedvesmots dizains, kas tapis projektā “Satiec Purvīti ceļā” sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju (par šo projektu vairāk var lasīt šeit). Īpašu vilciena griestu, autobusu sēdekļu un ārējā vizuālā tēla noformējumu radījušas Latvijas Mākslas akadēmijas studentes Amanda Pabērza un Ilze Grīnberga. Ar īpašo dizainu rotātais vilciens kursēs visās Latvijas elektrovilcienu dzelzceļa līnijās, savukārt autobusi – Ogres novadā un pilsētā, kā arī maršrutā Rīga-Ogre.

“Esmu pārliecināta – kad beigsies šis gads, novadā nebūs vairs neviens cilvēks, kurš nezinātu, kas ir Purvītis,” sacīja L.Baumane.

Izstādes atklāšanas pasākumā muzikālus priekšnesumus sniedza simfoniskais kvartets, klātesošajiem veltot tādus V.Purvīša laikabiedru skaņdarbus kā Jāzepa Vītola, Emīla Dārziņa un Ādolfa Skultes.

Gleznu izstādi muzejā papildina video un fotomateriāli par gleznotāja dzimtajām mājām „Vecjauži” Taurupes pagastā, kur viņš ir dzimis un pavadījis savus pirmos 14 dzīves gadus, un viņa dzīves gājumu. Pašu muzeja fasādi rotā aicinošie GA-DA-LAI-KI.

Jāpiebilst, ka izstādi papildinās vēl kādi pasākumi. 4. jūnijā pl.13.00 muzejā notiks saruna par Vilhelma Purvīša apvārsni dzīvē un glezniecībā, kurā klausītājus pa neierastākām takām īstā Purvīša gaisotnē izvadās mākslas vēsturniece Dr. art. Kristiāna Ābele. Saistībā ar gleznotāja jubilejas izstādes atklāšanu un ģimenes dienu pasākumiem 4. jūnijā pie muzeja no plkst.11.30 līdz 15.30 varēs vērot ainavista Alekseja Naumova vadītu plenēru.

Izstāde “Vilhelms Purvītis. Gadalaiki” Ogres Vēstures un mākslas muzejā ir apskatāma līdz pat 31. jūlijam.