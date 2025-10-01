Trešdiena, 01.10.2025 13:11
Otrdiena, 30. septembris, 2025 09:10

Atpūtas vietas piknikam rudenī Ogres novadā

VisitOgre
Atpūtas vietas piknikam rudenī Ogres novadā
Foto: VisitOgre
Otrdiena, 30. septembris, 2025 09:10

Atpūtas vietas piknikam rudenī Ogres novadā

VisitOgre

Sākoties rudenim, daba kļūst arvien krāsaināka un aicina atklāt jaunas vietas, baudot nesteidzīgu atpūtu svaigā gaisā. Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde ir apkopojusi informāciju par 22 publiskām atpūtas un piknika vietām, kas pieejamas novadā.

Interaktīvajā kartē iespējams vairāk iepazīties ar atpūtas vietām - to atrašanos, ugunskura vietas, galdu, krēslu un lapenes pieejamību, kā arī citu noderīgu informāciju. Karti skati ŠEIT . Par atsevišķu atpūtas vietu izmantošanu nepieciešams iepriekš sazināties pa norādīto tālruni. 

Dodoties dabā, aicinām ievērot principu - "Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!"

                  

     Atpūtas vieta "Daugavmala", Birzgales pagasts

Atpūtas vieta "Spārītes" , Ķegums

Atpūtas vieta "Hipodroms", Ogresgala pagasts

     Atpūtas vieta Ķeguma pludmalē, Ķegums

Atpūtas vieta Ogres Zilajos kalnos, Ogres pilsēta Tīnūžu pagastsAtpūtas vieta uz Tīnūžu saliņas, Tīnūžu pagasts

                         

Mazā Juglas upes pie Tīnūžu saliņas

Atpūtas vieta pie Ķeipenes kinostacijas

