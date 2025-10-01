Atpūtas vietas piknikam rudenī Ogres novadā

Interaktīvajā kartē iespējams vairāk iepazīties ar atpūtas vietām - to atrašanos, ugunskura vietas, galdu, krēslu un lapenes pieejamību, kā arī citu noderīgu informāciju. Karti skati ŠEIT . Par atsevišķu atpūtas vietu izmantošanu nepieciešams iepriekš sazināties pa norādīto tālruni.
Dodoties dabā, aicinām ievērot principu - "Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!"
Atpūtas vieta "Daugavmala", Birzgales pagasts
Atpūtas vieta "Spārītes" , Ķegums
Atpūtas vieta "Hipodroms", Ogresgala pagasts
Atpūtas vieta Ķeguma pludmalē, Ķegums
Atpūtas vieta Ogres Zilajos kalnos, Ogres pilsēta Tīnūžu pagastsAtpūtas vieta uz Tīnūžu saliņas, Tīnūžu pagasts
Mazā Juglas upes pie Tīnūžu saliņas
Atpūtas vieta pie Ķeipenes kinostacijas