Ceturtdiena, 14.05.2026 16:11
Aivita, Elfa, Elvita, Krišjānis
Ceturtdiena, 14.05.2026 16:11
Aivita, Elfa, Elvita, Krišjānis
Ceturtdiena, 14. maijs, 2026 10:20

Atrodi savu ceļu: Ogres novadā turpinās atbalsta projekts jauniešiem

Ogresnovads.lv/OgreNet
Atrodi savu ceļu: Ogres novadā turpinās atbalsta projekts jauniešiem
Foto: freepik
Ceturtdiena, 14. maijs, 2026 10:20

Atrodi savu ceļu: Ogres novadā turpinās atbalsta projekts jauniešiem

Ogresnovads.lv/OgreNet

Vai esi vecumā no 15 līdz 29 gadiem, šobrīd nemācies, nestrādā un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā? Varbūt pazīsti kādu, kuram šobrīd nepieciešams atspēriena punkts? Ogres novadā veiksmīgi turpinās Eiropas Sociālā Fonda Plus projekts “PROTI un DARI 2.0”, piedāvājot bezmaksas individuālu atbalstu katra jaunieša izaugsmei.

Kopš 2024. gada jūlija projektā Ogres novadā ir iesaistīti jau 126 jaunieši. Projekta mērķis ir palīdzēt tiem, kuri gatavi sadarboties ar projekta mentoriem un piesaistītajiem speciālistiem, lai atrastu savu aicinājumu, apgūtu jaunas prasmes, kā arī motivētu atgriezties izglītības ceļā vai darba tirgū.

Ko jaunietis iegūst projektā?

Dalība projektā ir pilnīgi bez maksas, un katram dalībniekam tiek izstrādāta personalizēta programma vidēji 4 mēnešu garumā. Atbalsta grozā ietilpst:

  • Individuāls mentors un programmas vadītājs: Divi uzticami cilvēki, kuri palīdz orientēties mērķos un sniedz emocionālu atbalstu.
  • Speciālistu konsultācijas: Karjeras konsultanti, psihologi, psihoterapeiti vai citi speciālisti pēc nepieciešamības.
  • Praktiskā pieredze: Profesiju ēnošana un brīvprātīgā darba iespējas.
  • Prasmju attīstība: Neformālās izglītības mācības, semināri un sporta aktivitātes.
  • Pēcpārejas atbalsts: Mentora atbalsts arī pirmos 3 mēnešus pēc programmas beigām, uzsākot darbu vai mācības.

Komanda, kas palīdz noticēt sev

Ogres novadā ar jauniešiem strādā pieredzējusi un sirdsgudra komanda. Programmas vadītājas Ramona Leitāne, Gunita Bogdanova, Zaiga Matvejāne, Ilona Reinholde un Ramona Starceva ir pirmās, kuras uzklausa jaunieti un palīdz izveidot individuālo plānu.

Savukārt bez iepriekš rakstā nosauktajām programmas vadītājām, kuras arī strādā kā jauniešu mentores, Ogres novadā iespējama sadarbība un pieejami mentori — Laura Krūmiņa, Gita Beļinska, Ilze Konovalova, Dmitrijs Usins un Andrejs Cviguns —  kuri kļūst par jauniešu sabiedrotajiem ikdienā. Viņi jauniešiem palīdz ne tikai  ar informācijas ieguvi, aktivitāšu izvēli vai nokļūšanu uz plānotajām projekta aktivitātēm, bet ir blakus, lai iedrošinātu brīžos, kad gribas padoties, zudusi motivācija vai nav pārliecība par iesākto procesu projektā.

Kam šī iespēja ir piemērota?

Īpaši tiek aicināti pieteikties:

  • jaunieši, kuri pārtraukuši mācības;
  • vidusskolu absolventi, kuri vēl nav izlēmuši par savu nākotnes profesiju;
  • jaunie vecāki, kuri vēlas atgriezties darba tirgū;
  • mazākumtautību pārstāvji un citus interesenti NEET situācijā.

Kā pieteikties?

Projekts tiks īstenots līdz 2029. gada 31. maijam. Ja esi gatavs pārmaiņām vai vēlies uzzināt vairāk, sazinies ar Ogres novada Izglītības pārvaldes izglītības projektu vadītāju Annu Ločmeli:

E-pasts: tālrunis: 65068784

Projektu “PROTI un DARI 2.0” īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību.
Projekts Proti un dari - atbalsts Ogres novada jauniešiem
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?