Kopš 2024. gada jūlija projektā Ogres novadā ir iesaistīti jau 126 jaunieši. Projekta mērķis ir palīdzēt tiem, kuri gatavi sadarboties ar projekta mentoriem un piesaistītajiem speciālistiem, lai atrastu savu aicinājumu, apgūtu jaunas prasmes, kā arī motivētu atgriezties izglītības ceļā vai darba tirgū.
Ko jaunietis iegūst projektā?
Dalība projektā ir pilnīgi bez maksas, un katram dalībniekam tiek izstrādāta personalizēta programma vidēji 4 mēnešu garumā. Atbalsta grozā ietilpst:
- Individuāls mentors un programmas vadītājs: Divi uzticami cilvēki, kuri palīdz orientēties mērķos un sniedz emocionālu atbalstu.
- Speciālistu konsultācijas: Karjeras konsultanti, psihologi, psihoterapeiti vai citi speciālisti pēc nepieciešamības.
- Praktiskā pieredze: Profesiju ēnošana un brīvprātīgā darba iespējas.
- Prasmju attīstība: Neformālās izglītības mācības, semināri un sporta aktivitātes.
- Pēcpārejas atbalsts: Mentora atbalsts arī pirmos 3 mēnešus pēc programmas beigām, uzsākot darbu vai mācības.
Komanda, kas palīdz noticēt sev
Ogres novadā ar jauniešiem strādā pieredzējusi un sirdsgudra komanda. Programmas vadītājas Ramona Leitāne, Gunita Bogdanova, Zaiga Matvejāne, Ilona Reinholde un Ramona Starceva ir pirmās, kuras uzklausa jaunieti un palīdz izveidot individuālo plānu.
Savukārt bez iepriekš rakstā nosauktajām programmas vadītājām, kuras arī strādā kā jauniešu mentores, Ogres novadā iespējama sadarbība un pieejami mentori — Laura Krūmiņa, Gita Beļinska, Ilze Konovalova, Dmitrijs Usins un Andrejs Cviguns — kuri kļūst par jauniešu sabiedrotajiem ikdienā. Viņi jauniešiem palīdz ne tikai ar informācijas ieguvi, aktivitāšu izvēli vai nokļūšanu uz plānotajām projekta aktivitātēm, bet ir blakus, lai iedrošinātu brīžos, kad gribas padoties, zudusi motivācija vai nav pārliecība par iesākto procesu projektā.
Kam šī iespēja ir piemērota?
Īpaši tiek aicināti pieteikties:
- jaunieši, kuri pārtraukuši mācības;
- vidusskolu absolventi, kuri vēl nav izlēmuši par savu nākotnes profesiju;
- jaunie vecāki, kuri vēlas atgriezties darba tirgū;
- mazākumtautību pārstāvji un citus interesenti NEET situācijā.
Kā pieteikties?
Projekts tiks īstenots līdz 2029. gada 31. maijam. Ja esi gatavs pārmaiņām vai vēlies uzzināt vairāk, sazinies ar Ogres novada Izglītības pārvaldes izglītības projektu vadītāju Annu Ločmeli: