No 28. novembra, sadarbībā ar “Vivi”, maršrutā Rīga–Ogre plkst. 17.24 kursēs īpašs Muzikālais vilciens, aicinot vietējos iedzīvotājus un viesus ļauties svētku gaidīšanas noskaņai. Brauciena laikā rūķi no “Sunny Groove Dixie” pārsteigs ar dzīvās mūzikas priekšnesumiem, radot patiesu svētku atmosfēru un sirsnīgus brīžus.
Pirmās adventes vakarā, 30. novembrī, Ogrē un novadā tiks iedegtas galvenās svētku egles, kā arī iemirdzēsies spožie Ziemassvētku rotājumi. Ogrē no plkst. 16.00 - 20.00 notiks Ziemas tirdziņš.
Svētku programma Ogres novada pilsētās - Ogrē, Ikšķilē, Ķegumā, Lielvārdē un pagastos atrodama ŠEIT.
Kā katru gadu, arī šogad iedzīvotāji un viesi tiks pārsteigti ar jauniem gaismas rotājumiem, kas papildinās jau tā iespaidīgo gaismas elementu daudzveidību. Jaunas svētku dekorācijas būs valstspilsētā Ogre. Ikviens aicināts būt starp pirmajiem, kas tos ieraudzīs. Ceļojošā gaismas instalācija - Katrīnas I kariete šogad priecēs Birzgales pagastā.
Reizē ar svētku galvenās egles un rotājumu iedegšanu, visā Ogres novadā iemirdzēsies arī sirsnīgās akcijas “Ziemassvētku egļu stāsts” izrotātās egles. Šīs akcijas galvenie svētku atmosfēras radītāji ir iedzīvotāji, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības iestādes un uzņēmēji.
Nākamie Muzikālā vilciena reisi paredzēti:
11. decembrī plkst.18.08 ( Rīga-Lielvārde)
18. decembrī plkst. 17.24 (Rīga-Ogre)
Muzicēšanas laikā vilcienā var tikt filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls var tikt izmantots publicitātes vajadzībām.
Sēdies vilcienā un ļaujies svētku noskaņai jau ceļā!