Atvadās no vasaras ar dančiem, ballītēm un festivālu: kas nedēļas nogalē notiks Ogres novadā?

28. augustā
No plkst. 19.00 līdz 21.00 Neatkarības laukumā, Ogrē, priecēs vasaras vakara danči. Uz pasākumu aicināti gan skatītāji un klausītāji, gan dancotāji un muzikanti, gan mazi, gan lieli — ikviens ogrēnietis un Ogres viesis!
29. augustā
No plkst. 9.00 līdz 15.30 Rūķu parkā, Birzgalē, notiks Lauku festivāls. Apmeklētājus visas dienas garumā priecēs mājputnu un dzīvnieku izstādes, amatnieku un mājražotāju tirdziņš, dažādas aktivitātes bērniem, radošās darbnīcas, izklaides un citi pārsteigumi.
Lauku festivāla ietvaros Tautas putnkopju biedrība aicina gan mazus, gan lielus apmeklēt radošu, aktīvu, darbīgu un izglītojošus pasākumu "Tautas putnkopju skola 2026".
No plkst. 10.00 Ikšķiles Brīvās skolas pagalmā gaidāma Dārza andele! Tā būs iespēja vēl pirms skolas gada sākuma paspēt atrast sev un bērniem vajadzīgo mazlietoto mantu vai atbrīvot vietu mājās un notirgot pašiem vairs nevajadzīgās, mazlietotās drēbes un mantas. Apmeklētājiem ieeja bez maksas.
No plkst. 11.00 līdz 15.00 Brīvības ielā 37, Ogrē, paredzēts pasākums ģimenēm “Hei, te ONIII!”, kurā būs iespēja iepazīt STEM interešu izglītības piedāvājumu, piedalīties praktiskās darbnīcās un aktivitātēs, vērot zinātnes šovu, deju priekšnesumu un piedalīties balvu izlozē.
Plkst. 22.00 Suntažu estrādē aicina uz vasaras sezonas noslēguma zaļumballi ar grupu “Brīvdiena”.
30. augustā
No plkst. 9.00 līdz 14.00 Rembates parkā, Lielvārdē, notiks gadatirgus.
Tomes parkā gaidāms pasākums "Vasarai aizejot": no plkst. 12.00 līdz 15.00 piepūšamās atrakcijas; no plkst. 13.00 līdz 14.00 putu ballīte. Līdzi ņem dvieli un maiņas drēbes.
Kapusvētki
29. augustā plkst. 15.30 paredzēti kapusvētki Lēdmanes kapos.
30. augustā katoļu kapusvētki notiks: plkst. 14.00 Ogres pilsētas kapos; plkst. 15.00 Jumpravas kapos.