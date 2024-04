Atvērsim durvis skolēniem

Klātienē iepazīt studiju vidi

Latvijas Universitātes Atvērto durvju nedēļa norisināsies no 18.marta līdz 23.martam. Katru nedēļas dienu skolēniem būs iespēja iepazīties ar dažādu programmu un zinātņu novirzes studijām. “Atvērto durvju dienās skolēniem tiek sniegta iespēja apmeklēt visus studiju virzienus, aprunāties ar mācībspēkiem, studentiem, fakultāšu dekāniem, paviesoties auditorijas, laboratorijās, iepazīt bibliotēkas. Tāpat arī piedalīties dažādos izzināšanas pasākumos un uzdot sev interesējošos jautājumus, kas saistīti ar sev piemērotākās studiju programmas izvēli un uzņemšanas noteikumiem”, Latvijas Universitātes mājaslapā tiek aprakstīta atvērtās durvju nedēļas vērtība.

Latvijas Universitāte Komunikācijas departamenta studentu piesaistes nodaļas vadītāja Ilva Steķe stāsta, ka atvērto durvju formāts ir klasisks pasākums, kurā tiek aicināti skolēni, lai iepazīties ar saviem potenciāliem mācībspēkiem, studentiem, kā arī iepazīt telpas, infrastruktūru un mācību norises procesu. Atvērto durvju pasākums ietver praksē pārbaudītas vērtības, vienlaikus katru gadu pasākums tiek uzlabots, lai to padarītu saturiski interesantāku skolēniem.Ilva Steķe stāsta, ka Latvijas Universitāte ir ļoti daudz studiju programmu, tāpēc ir neiespējami to visu aptvert vienā dienā, tāpēc pasākums tika paplašināts, un šobrīd ilgst nedēļu. Kā stāsta studentu piesaistes nodaļas vadītāja, no pasākuma skolēni varēs iegūt: “Plašāku ieskatu kā izskatīsies viņu nākotnes studiju vide”. Atvērto durvju dienām nav iepriekš jāreģistrējas, un pasākuma programma tiek plānota dienas otrajā pusē, tāpēc skolēniem nebūs jākavē nodarbības skolā.

Savukārt Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) skolēniem durvis vērs 13.aprīlī. Mārketinga speciālists Paulis Artūrs Putniņš informēja, ka diena sāksies plkst.11.00 ar pasākuma svinīgo atklāšanu.“Dienas laikā ikvienam apmeklētājam būs iespēja satikt katras fakultātes mācībspēkus un studentus, kas atbildēs uz interesējošajiem jautājumiem un pastāstīs par studenta ikdienu”, stāsta mārketinga speciālists. RSU Atvērto durvju dienā, skolēniem būs iespēja iepazīt izglītības procesa daļu, kura noris simulāciju veidā. Skolēniem būs iespēja iepazīt veselības aprūpes un sociālo zinātņu zināšanu apguvi simulāciju veidā. Kā arī būs iespēja iepazīt universitātes studiju vidi un ēkas. Plašāka pasākuma programma sekos jau drīzumā!

Ogres vidusskolēni vēlas pārliecināties

Ogres Valsts ģimnāzijas 12.klases skolniece Amanda Vilciņa ir informēta par universitāšu piedāvātajiem pasākumiem, par kuriem viņa uzzināja sociālo tīklu reklāmā. Tāpat šajā mācību gadā Amanda piedalījās LU pasākumā “Studenta kurpēs”, kas “dod iespēju ikvienam vidusskolēnam vienu dienu iejusties studenta lomā, iepazīstoties ar studijām. Skolēnam kopā ar studentu ir iespēja piedalīties studiju procesā – lekcijās, semināros un laboratorijas darbos, iepazīt mācībspēkus, studiju programmu un infrastruktūru, uzzināt, kādas prasmes nepieciešamas, studējot attiecīgajā programmā, un kādas ir iespējas radoši izpausties ārpus studijām”, vēstīts Latvijas Universitātes mājaslapā.

Amanda ar lielāko prieku vēlētos piedalīties Atvērto durvju dienās, īpaši viņu interesētu doties uz RSU Atvērto durvju dienu. “Tur skolēni var pārliecināties par to, vai viņi tiešām vēlas darīt to, ko ir ieplānojuši, kā arī uzzināt par citām studiju iespējām, par kurām iepriekš viņi nemaz nebija aizdomājušies”, stāsta Amanda.

Arī Ogres Valsts ģimnāzijas 12.klases skolniece Evelīna Bāra bilst, ka informāciju par universitāšu pasākumiem skolēniem ieguvusi no draugiem un sociālajiem tīkliem, jo viņa seko ierakstiem dažu universitāšu sociālo tīklu kontos. Evelīna jau iepriekš ir piedalījusies pasākumos, kurus rīko universitātes, un šogad viņa plāno doties uz RSU Atvērto durvju dienu, jo tur būs iespēja parunāt ar jau esošiem studentiem, kuri var sniegt vairāk informācijas, uzskata Evelīna. “Vislielākā vērtība, manuprāt, ir tieši klātienes sarunas ar jau studējošajiem jauniešiem, jo no viņiem iespējams iegūt nepastarpinātu, plašāku informāciju. Tāpat viņi var iedrošināt spert pirmos soļus studentu dzīvē, piemēram, iesaistīties studentu pašpārvaldē, kas arī ir ļoti vērtīgi. Šīs sarunas ar šobrīd studējošajiem sniedz visvērtīgāko informāciju, jo katram pieredze ir atšķirīga, un tas ko pastāstīs profesors nav gluži tas, ko pastāstīs students”, stāsta Evelīna.

Anna Marija Rutkovska arī ir 12.klases skolniece Ogres Valsts ģimnāzijā. Viņa zina par universitāšu piedāvātajām iespējām skolēniem, tomēr uzskata, ka informācija par pasākumiem ne vienmēr ir savlaicīga, tāpēc daudzi skolēni nav informēti par tiem. Šogad Anna nepiedalīsies abu vadošo universitāšu Atvērto durvju dienu pasākumos, jo viņas izvēlētā studiju vieta ir cita, tomēr jauniete uzskata, ka noteikti ir skolēni, kuriem ir vērts tajos piedalīties. Anna uzsvēra, ka studentu un skolēnu savstarpējā komunikācija ir būtiska, lai topošos skolu absolventus ieinteresētu piedalīties universitāšu rīkotajos pasākumos ar mērķi piesaistīt viņus kā nākotnes studentus.